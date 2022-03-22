У 2022 році обсяг російської економіки може впасти на 8%.

Міжнародні санкції, які введені щодо Росії у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням на територію України, обрушать російську економіку.

У 2022 році обсяг російської економіки може впасти на 8%. Про це йдеться в огляді агентства Fitch.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", — відзначають в агентстві.

Війна проти України: