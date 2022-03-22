Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року / фото REUTERS
Міжнародні санкції, які введені щодо Росії у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням на територію України, обрушать російську економіку.
У 2022 році обсяг російської економіки може впасти на 8%. Про це йдеться в огляді агентства Fitch.
"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", — відзначають в агентстві.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.