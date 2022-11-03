Це рекорд по найбільш ранньому ухваленню держбюджету за історію України.

Парламент ухвалив Держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"За" проголосували 295 депутатів, утрималися - 35, проти - 0.

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Це рекорд з найбільш раннього прийняття держбюджету за історію України.

"Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі $38 млрд", - зазначив депутат.

Довідка УНІАН:

Фінансування загального фонду держбюджету у 2023 році планується коштом державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, у тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозується в сумі 414 994,5 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозується в обсязі 326 283,5 млн грн, у тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

На фінансування проектів розвитку від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачається залучити кошти в обсязі 169 955,6 млн грн, за рахунок яких планується забезпечити, зокрема розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання для підтримання обороноздатності Збройних сил України; створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, посилення морської безпеки та охорони морських кордонів; проведення модернізації інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, електрогенеруючих потужностей і електромереж.

Також за рахунок цих коштів заплановано забезпечити реабілітацію інфраструктури та модернізацію обладнання на підприємствах Теплопостачання, водопостачання та водовідведення; покращення якості медичної допомоги та соціального захисту населення; розвиток міського пасажирського транспорту та транспортної інфраструктури; підтримку малих та середніх підприємств.

Держбюджет-2023:

3 вересня Кабмін підтримав проект державного бюджету на 2023 рік. У ньому, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки та оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

21 вересня Верховна Рада заслухала представлення міністром фінансів проекту держбюджету-2023 і взяла до відома.

7 жовтня парламент затвердив проект державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.

31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив проект держбюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Прогноз інфляції до другого читання було зменшено з 30% до 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

Кабінет Міністрів планує покривати дефіцит державного бюджету України у 2023 році коштом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Денис Шмигаль попередив, що у зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 досягне 38 млрд доларів.

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