Данило Гетманцев розповів про засади законопроекту про податкову амністію.

Якщо ми не почнемо жити і працювати по-білому, ми втратимо країну.

Про це, розповідаючи про законопроект про податкову амністію, заявив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев в ефірі "Права на владу".

Він розповів про засади цього законопроекту.

"Податкова амністія буде добровільною. Вона передбачає, що люди зможуть задекларувати кошти в сумі понад 400 тисяч на особу, будинок понад 240 метрів квадратних і сплатити 5% від вартості активу або суми коштів. Особливо це стосується грошей", - розповів нардеп.

Він пояснив, що у разі коли людина не захоче скористатися податковою амністією і сплатити 5% від "надлишкових" активів і коштів, то в майбутньому в неї виникнуть проблеми з податковою, коли вони зроблять покупку на велику суму, понад 400 тисяч грн.

Також він додав, що законопроект також має запровадити непрямі методи податкового контролю, коли податкова оцінюватиме активи платника податків - авто, нерухомість - співставляючи їхню вартість з доходами особи, про які відомо податковій службі.

"Податкова амністія": що необхідно знати

15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету", який набрав чинності 21 липня 2021 року.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками:

перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні;

друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів;

третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

8 вересня 2021 року в парламенті вирішили, куди піде збір за добровільне декларування.

Автор: Дмитро Хилюк