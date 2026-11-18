Кредит покриє майже дві третини потреб Києва у фінансуванні на наступний рік.

Європейська комісія готує для України кредит у розмірі 45 мільярдів євро, який буде погашено за рахунок майбутніх російських репарацій. Про це з посиланням на проєкт документу пише Politico.

Якщо Москва відмовиться виплачувати репарації, ЄС залишає за собою право використати російські активи, заморожені на його території, для погашення позики, ідеться в документі.

Таким чином, Україні ніколи не доведеться повертати позику, що дозволить утримати її зростаючий борг на прийнятному рівні після майже п’яти років війни. Брюссель залучить кошти шляхом випуску спільних боргових зобов’язань, забезпечених бюджетом Євросоюзу. Лідери ЄС обговорять питання про кредит під час зустрічі в Брюсселі наприкінці наступного тижня, присвяченої обговоренню нового семирічного бюджету блоку та фінансових потреб Києва.

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Позика має забезпечити приблизно дві третини дефіциту фінансування України на 2027 рік, який становить 70 мільярдів євро. Водночас виплати можуть розтягнутися до кінця 2028 року. У Брюсселі сподіваються, що решту – одну третину – нададуть міжнародні союзники, зокрема Канада, Японія, США та Велика Британія.

Згідно з документом, наступний бюджет ЄС також може допомогти покрити витрати на обслуговування цього позикового фінансування. Надання коштів залежатиме від виконання Україною низки реформ.

Новий "репараційний кредит"

Новий фінансовий інструмент має багато спільних рис із позикою в розмірі 90 мільярдів євро, про яку лідери домовилися в грудні минулого року. Зокрема він передбачає можливість використання репарацій (або російських активів) для погашення боргу.

Однак цього разу Єврокомісія не передбачає жодних винятків для Чехії, Угорщини та Словаччини. Три країни вже заявили, що не зацікавлені в участі. Це викликало негативну реакцію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який припустив, що їхнє відсторонення може зашкодити переговорній позиції трьох країн щодо наступного бюджету ЄС.

Крім того, згадка про російські активи загрожує поверненням до суперечливих дебатів щодо їхнього використання, оскільки малоймовірно, що Москва компенсує Україні збитки.

Більшість заморожених російських активів у Євросоюзі на суму 210 мільярдів євро знаходяться у брюссельському фінансовому депозитарії Euroclear. Коли востаннє порушувалося питання їхнього використання, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вимагав необмежених фінансових гарантій, щоб запобігти ризику того, що використання активів спричинить жорстку відповідь Росії.

Міжнародна допомога Україні – головні новини

МВФ та українська влада досягли значного прогресу в переговорах щодо другого та третього переглядів програми фінансування України на 8,1 мільярда доларів. За умови досягнення домовленості на рівні персоналу, Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів.

Україна має отримати у 2026 році близько 50 млрд доларів прямої бюджетної підтримки та понад 32 млрд доларів в межах оборонної програми Ukraine Support Loan. Загальна сума надходжень становитиме близько 82 млрд доларів, за підрахунками Нацбанку. В наступному році прогнозні цифри складають 52 млрд доларів та 37 млрд доларів відповідно, що дає сукупно 87 млрд доларів.

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