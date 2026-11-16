Курс валют у 'ПриватБанку': скільки доведеться заплатити за 100 доларів

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,87 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 16 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 45,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,10 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,30 гривні, а євро - за курсом 50,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4595 гривень. 100 євро обійдуться у 5110 гривень.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок залишився незмінним і складає 45,87 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і становить 51,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 16 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,43 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,22 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 45,98 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,28 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 9 копійок і становить 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,17 гривні за євро.

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