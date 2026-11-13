Долар і євро подешевшали: курс валют в обмінниках і банках

Продати долар можна в середньому за курсом 45,32 грн, а євро – 50,27 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 13 листопада, знизився на 1 копійку і складає 45,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,32 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 18 копійок і становить 51,19 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,27 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,22 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,03 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,44 грн/євро, а курс продажу - 51,10 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 13 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,38 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,34 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На тлі високих цін на енергоносії та невизначеності на світових фінансових ринках українцям варто уважніше підходити до збереження заощаджень. Фінансовий аналітик Олексій Козирєв радить диверсифікувати заощадження: тримати у валюті не більше 50–60% коштів, а решту вкладати у гривневі інструменти.

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