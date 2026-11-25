Акціонером банку стала фінтех-група IUTE GROUP з Естонії.

Національний банк України видав банківську ліцензію АТ "ЮТЕ Банк" внаслідок завершення процесу авторизації установи та її входження на український банківський ринок.

Як повідомила пресслужба регулятора, це перше рішення про видачу банківської ліцензії за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У грудні 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив перехідний "ЮТЕ Банк" для виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк". У січні 2026 року єдиним акціонером перехідного банку стала фінтех-група IUTE GROUP з Естонії, якій правління НБУ погодило набуття істотної участі в розмірі 100% капіталу зазначеного банку.

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У листопаді Нацбанк погодив нову редакцію статуту "ЮТЕ Банку" у зв’язку з утратою ним статусу перехідного банку та зміною найменування. Також до Державного реєстру банків внесли запис про реєстрацію нового найменування, банківської ліцензії та статуту банку.

"РВС БАНК" в Україні - останні новини

4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ "РВС БАНК" до категорії неплатоспроможних. 5 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів запровадив у ньому тимчасову адміністрацію.

"РВС Банк" був у переліку банку, яких в жовтні 2025 року Нацбанк оштрафував за порушення фінансового моніторингу.

На початку 2026 року стало відомо, що естонська банківська група Iute Group планує відкрити в Україні новий цифровий банк замість збанкрутілого "РВС Банку". Передбачалося, що в рамках угоди приблизно 13 000 клієнтів-фізосіб "РВС Банку" перейдуть до нового банку разом з їхніми рахунками та депозитами.

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