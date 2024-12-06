На ТВЕНи підвищення акцизу буде меншим, ніж на цигарки.

Відбуватиметься підвищення акцизу не тільки на цигарки, але й на тютюнові вироби для електронного нагріву – ТВЕНи. Про це сказав голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев на брифінгу.

"Підвищення акцизів на цигарки буде відбуватися швидше, ніж підвищення акцизів на ТВЕНи. Різниця буде складати десь приблизно 20%. Це позиція Мінфіну, яку ми підтримали на комітеті. Вона обгрунтовувалася тим, що ринок ТВЕНів є повністю білим і там немає ""орної складової". Також перетоки в ТВЕНи вигідні державі, бо вони підвищують надходження до державного бюджету. Також це міжнародна практика і МВФ, які вважають, що між цими двома продуктами повинна бути певна різниця", - зазначив він.

Нардеп не виключив повернення до питання про перегляд цих ставок в майбутньому, але не думає, що це відбудеться в найближчі півроку. Гетманцев зазначив, що парламент підвищив акцизи на тютюн.

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"З нового року зросте вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень і всі гроші підуть на армію. Законопроект містить графік підвищення акцизних ставок до 2028 року, доводячи їх до 90 євро за тисячу цигарок. Це наше зобовязання перед ЄС, яке ми реалізували", - наголосив Гетманцев.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Законопроєкт №11090в другому читанні підтримали 237 депутатів.. Народний депутат Ярослав Железняк зазначав, що наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн, або й більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС.

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