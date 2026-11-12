Нові правила бронювання: уряд оновив умови критичності для бізнесу

Статус критично важливих підприємств хочуть автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року.

Уряд передбачив перехідний період для бізнесу, щоб компанії могли пристосуватися до оновлених правил бронювання працівників. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

Статус критично важливого підприємства, термін дії якого спливає у листопаді–грудні 2026 року, хочуть автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року.

"Щоб забезпечити безперервність роботи критично важливих підприємств під час змін в системі бронювання вже підготовлено проєкт акта щодо перехідного періоду. Він передбачає, що статус критичності підприємств, строк дії якого завершується у листопаді–грудні 2026 року, буде автоматично продовжено до 1 лютого 2027 року", – зазначили у Мінекономіки.

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Це дасть змогу компаніям продовжувати роботу без перерв, поки профільні міністерства приводять документацію у відповідність до нових вимог.

Із 27 жовтня 2026 року правила отримання та підтвердження статусу критично важливого підприємства стали суворішими. Тепер компаніям недостатньо відповідати фінансовим або галузевим критеріям. Щоб отримати або продовжити статус критично важливого, підприємство повинно довести, що припинення його діяльності негативно вплине на обороноздатність країни, життєзабезпечення населення, роботу критичної інфраструктури або макрофінансову стабільність держави.

Бізнес має належати до однієї з 13 визначених критичних сфер:

енергетика та безпека – оборонно-промисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс і рятувальні служби;

виробництво та продовольство – будівництво, аграрний сектор, добувна та переробна промисловість;

послуги та інфраструктура – ІТ, зв'язок, банківська сфера, медицина, роздрібна торгівля, транспорт і логістика.

Перелік не остаточний і може бути розширений. Якщо критерії для підприємства залишилися незмінними, воно, як і раніше, має подавати документи на підтвердження статусу за 2–3 місяці до завершення строку його дії.

Як зазначили у Мінекономіки, близько 90% профільних відомств уже оновили галузеві критерії. Координаційний центр погодив ці зміни, тепер документи мають пройти офіційну реєстрацію в Міністерстві юстиції, на яку відведено п'ять робочих днів.

Після того, як оновлені документи наберуть чинності, держава розпочне масштабну перевірку підприємств зі статусом критично важливих. Компанії, які отримали його за попередніми критеріями, що втратили актуальність, можуть позбавити цього статусу. Водночас бізнес зможе повторно подати заявку на його отримання, але вже з урахуванням нових, суворіших вимог.

Бронювання працівників в Україні – останні новини

Нещодавно Кабмін оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, для частини підприємств оборонної та енергетичної галузей встановили обмеження: забронювати можна не більше ніж 95% військовозобов’язаних співробітників.

Передбачено створення Координаційного центру з питань бронювання. Він узгоджуватиме критерії визначення критично важливих підприємств, розглядатиме звернення державних органів і надаватиме рекомендації щодо бронювання понад 50% військовозобов’язаних працівників.

Раніше УНІАН розповідав, хто з українців має право на законну відстрочку від мобілізації, які умови для її отримання потрібно виконати та які документи для цього підготувати.

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