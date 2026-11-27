Уряд планує представити новий соціальний договір щодо мобілізації вже на початку грудня.

Регулярне оновлення правил бронювання від мобілізації необхідне в умовах війни, оскільки ситуація на фронті та потреби мобілізації постійно змінюються. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Система бронювання підлягає вдосконаленню. І тому те, що уряд проводить ті чи інші зміни з певною періодичністю, я вважаю, що це в стані війни необхідна річ. Тому що кожен день актуалізовується стан справ, війна і стан мобілізації тощо", - сказав він.

Уряд планує представити новий соціальний договір щодо мобілізації вже на початку грудня.

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"Працюємо, змін немає. Будемо готові на початку грудня запропонувати", - зазначив Корецький.

Прем'єр наголосив, що уряд шукає баланс між потребами армії, необхідністю ротації військових та збереженням економіки. Він також закликав охочих долучатися до обговорення майбутніх пропозицій.

Окремо Корецький прокоментував питання можливого використання бронювання для ухилення від мобілізації. За його словами, такі випадки має розглядати Координаційний центр, до якого входять правоохоронні органи, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Бронювання в Україні - останні новини

23 листопада стало відомо, що Кабмін ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Таким чином рішення передбачає перехідний період до 20 грудня 2026 року.

У Мінекономіки тоді повідомили, що за цей час критично важливі підприємства зможуть адаптуватися до оновлених вимог і привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання.

26 жовтня уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Для частини підприємств оборонної та енергетичної галузей встановили обмеження. Тепер забронювати можна не більше ніж 95% військовозобов’язаних співробітників.

Тоді ж анонсували й створення Координаційного центру з питань бронювання, який узгоджуватиме критерії визначення критично важливих підприємств, розглядатиме звернення державних органів і надаватиме рекомендації щодо бронювання понад 50% військовозобов’язаних працівників.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомляв, що в Україні може зʼявитись економічне бронювання.

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