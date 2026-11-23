Ліміт бронювання визначатимуть від кількості військовозобов’язаних працівників підприємства.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. Рішення передбачає перехідний період до 20 грудня 2026 року.

Як повідомляє Міністерство економіки та довкілля, за цей час критично важливі підприємства зможуть адаптуватися до оновлених вимог і привести свою діяльність у відповідність до нових правил бронювання.

"До 20 грудня включно діятимуть рішення про критичність, строк яких сплив із 27 жовтня до дня набрання чинності новою постановою або спливає раніше 20 грудня. Якщо рішення скасовано або воно підлягає скасуванню через втрату чинності критеріїв критичності, продовження не застосовується", - ідеться в повідомленні.

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У Мінекономіки зазначили, що на той самий строк продовжені бронювання, оформлені через портал "Дія" для працівників цих підприємств, якщо строк самого бронювання сплив або спливає у визначений постановою період. Якщо рішення про критичність або бронювання діють довше, постанова не скорочує їхнього строку.

Що змінюється для ОПК та енергетики

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту.

У відомстві відмітили, що сам ліміт – 95% – не змінюється. Але змінюється база розрахунку: ліміт визначатимуть від кількості військовозобов’язаних працівників підприємства, а не від чисельності, зазначеної в рішенні Міноборони чи Міненерго.

"До кінця наступного тижня органи влади мають переглянути раніше видані рішення та уточнити, які підприємства зберігають статус за оновленими критеріями", - зазначили в Мінекономіки.

Там додали, що в окремих випадках Координаційний центр може рекомендувати збільшити ліміт бронювання для стратегічно важливого підприємства. Для цього відповідний орган влади має обґрунтувати, чому встановленого ліміту недостатньо. Однак така рекомендація не означає автоматичного збільшення ліміту.

Бронювання працівників в Україні – останні новини

Наприкінці жовтня уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Тоді для частини підприємств оборонної та енергетичної галузей було встановлено обмеження: забронювати можна не більше ніж 95% військовозобов’язаних співробітників.

Тоді ж заявили про створення Координаційного центру з питань бронювання, який узгоджуватиме критерії визначення критично важливих підприємств, розглядатиме звернення державних органів і надаватиме рекомендації щодо бронювання понад 50% військовозобов’язаних працівників.

12 листопада стало відомо, що Кабмін передбачив перехідний період для бізнесу, щоб компанії могли пристосуватися до оновлених правил бронювання працівників. Таким чином статус критично важливого підприємства, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, хотіли автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року.

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