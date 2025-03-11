Україна переходить на нову систему тарифікації акцизів, наближаючи її до правил Європейського союзу.

З 1 квітня в Україні буде збільшено акцизний збір для виробників та імпортерів тютюнових виробів. Відповідний законопроєкт вже передано на підпис президенту, пише "Телеграф".

Зазначається, що у разі схвалення закону президентом, ставки акцизу на тютюнові вироби будуть прив’язані до курсу євро. При цьому акцизний податок на 1000 цигарок зросте з нинішніх 57,4 євро до 78 євро. Таким чином, у кінцевій ціні кожної пачки цигарок акцизний збір становитиме щонайменше 78 грн (це за сьогоднішнім курсом НБУ), що на 40 грн більше, ніж зараз.

Таким чином, якщо зараз цигарки з фільтром медіум класу коштують близько 100-104 гривень за пачку, то з новим акцизом, який запроваджується з 1 квітня, вони коштуватимуть вже близько 140 гривень. Загалом же по ринку середнє здорожчання складе близько 28%.

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Як писав УНІАН, за останній час в Україні трохи знизилася вартість оренди однокімнатних квартир. Найдорожчими містами у цьому плані залишаються Львів, Ужгород та Київ, а найдешевшими – Миколаїв, Запоріжжя і Харків.

Також ми розповідали, що протягом останнього тижня найпопулярніші в Україні овочі трохи подешевшали. Зокрема дещо знизилися ціни на моркву та картоплю. Однак томати та перець навпаки дорожчають.

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