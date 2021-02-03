2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей України видала першу в ліцензію на виробництво діяльності по організації і проведенню азартних ігор в мережі інтернет. Онлайн-казино Cosmolot першим довело технічну і юридичну благонадійність, виконавши вимоги регулятора. Щоб видати першу ліцензію, Комісії знадобилося менше ніж місяць.

Нагадаємо, 21 грудня 2020 Кабінет Міністрів України затвердив умови ліцензування в сфері організації та проведення азартних ігор, відповідно до закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". На основі постанови Кабміну 30 грудня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей розпочала роботу.

CEO Cosmolot Сергій Потапов прокоментував цю подію: "Отримання ліцензії - важливий крок. Шлях до легалізації був довгим, але створення "білого" ринку того варто. Величезне спасибі команді: кілька місяців хлопці жили цим днем. Варто віддати належне Комісії - здорово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію "виходити на світло". Казино - це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним".

За словами Сергія Потапова, перша в країні ліцензія - це символ, в який Cosmolot буде вкладати якомога більше конкретики. У найближчих планах казино: поліпшення досвіду користувача з продуктом і зміна сприйняття азартних ігор в Україні.

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Автор: УНІАН