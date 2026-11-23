Очікується, що іноземці зможуть повністю онлайн отримувати податковий номер.

Найближчим часом у державному застосунку "Дія" запрацює авторизація для іноземних громадян, повідомила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Наша команда вже працює над окремим кейсом для міжнародних користувачів. Першим кроком стане запуск та розвиток спеціального статусу "е-Резидента". Завдяки новим інструментам іноземці зможуть повністю онлайн отримувати податковий номер (РНОКПП) без відвідування установ чи паперової тяганини", - зазначила представниця Мінцифри.

У відомстві вказали, що майбутні оновлення розширять екосистему додатковими зручними інструментами для іноземців. Зокрема, у застосунку планується запровадити цифрову картку резидента в застосунку "Дія", а ключові сервіси перекладуть англійською мовою. Крім того, для міжнародних користувачів планують забезпечити цілодобову підтримку за допомогою інтелектуального помічника Diia.AI.

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"Дія" - останні новини

З 1 січня 2027 року українці, які продають товари через платформу онлайн-оголошень OLX із використанням послуги "OLX Доставка", повинні будуть підтверджувати особу через "Дію".

На початку жовтня в застосунку "Дія" зʼявилася послуга - "Європротокол". Таким чином, водії тепер мають можливість в онлайн-режимі самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" запустили новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Завдяки цій послузі можна подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг.

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