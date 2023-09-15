Лідери країн G7 обговорювали розширення існуючих санкцій США на російську компанію "АЛРОСА".

Очікується, що країни "Великої сімки" оголосять про заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Заборона має набути чинності з січня.

Про це пише Sky News посилаючись на слова представника уряду Бельгії. Повідомляється, що лідери країн G7 обговорювали розширення існуючих санкцій США щодо російської компанії "АЛРОСА" - найбільшого світового виробника алмазів.

"Велика сімка визначила принцип зв'язку походження і якості, але все ще вирішує деталі", - сказав чиновник.

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Видобуток алмазів в РФ - що відомо

Росія є одним із найбільших у світі постачальників алмазів, і цьому сектору досі вдавалося уникнути більшості санкцій. За даними статистики, у 2021 році РФ експортувала до Бельгії 28,2 мільйона каратів алмазної сировини, що зробило її провідною країною з експорту. За нею йдуть Об'єднані Арабські Емірати та Індія.

Деякі держави ЄС після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну війни наполягали на забороні поставок російських алмазів, "Алроса" повинна була увійти у восьмий пакет санкцій Євросоюзу ще рік тому. Але бельгійські дипломати і лобісти Антверпенського Всесвітнього алмазного центру, який є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами і діамантами, блокували ці пропозиції.

На початку цього року країни G7 окремо почали розглядати питання про заборону на імпорт алмазів з РФ.

Повідомлялося, що США ще в березні 2022 року відмовилися від імпорту з країни-агресора Росії алмазів, алкоголю і морепродуктів. А цієї весни Велика Британія оголосила про власну заборону на імпорт російських алмазів в рамках розширення пакету санкцій.

ЄС, Канада і Україна в червні минулого року на засіданні Кімберлійського процесу закликали визнати російські алмази "кривавими", проте тоді представники Росії, Білорусі та Китаю заблокували це рішення.

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