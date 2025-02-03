Гра на дві сторони: як німецька компанія заробляє на українській руді, товаришуючи з Росією

Нашій країні, яка ось-ось увійде в четвертий рік масштабної війни, доводиться докладати неймовірних зусиль, щоб підтримувати економіку і зберігати експорт стратегічно важливих товарів. Зокрема, експорт залізної руди — одного з ключових ресурсів, який приносить країні значні доходи та допомагає утримувати економіку.

Ситуація з експортом цього ресурсу стала ще складнішою на тлі посилення боїв у районі Покровська та зупинки розташованої там єдиної в Україні шахти з видобутку коксівного вугілля. Ця шахта забезпечувала сировиною сталеливарні заводи країни, майже вся продукція яких йшла на експорт. Тепер колись потужна сталеливарна галузь, гордість України, може взагалі зупинитися. Що стосується видобутку залізної руди, то поки таких проблем немає, однак у подібних катастрофічних умовах Україна не може дозволити собі проблеми ще й з її експортом. Але саме навколо експорту руди та міжнародної логістики виникла проблема, яка безпосередньо зачіпає національні інтереси України.

Йдеться про діяльність німецької компанії Blumenthal, яка перевозить близько 50% української руди й при тому успішно співпрацює з росіянами, використовуючи приховані схеми для отримання надприбутків за рахунок українських ресурсів, а також демпінгує по ціні перевезення та порушує міжнародні санкції.

Три мильярди доходу

Щоб зрозуміти важливість експорту руди для нашої країни, варто звернутися до офіційних даних. За інформацією Державної митної служби України, за підсумками 2024 року експорт залізної руди зріс на 89,8% порівняно з 2023-м, досягнувши 33,7 млн тонн, що принесло країні дохід у розмірі 2 мільярди 800 тисяч доларів. Загалом понад 9% загального товарного експорту України припадає саме на руду, і ці цифри говорять самі за себе, демонструючи як стійкість галузі, так і її стратегічне значення для національної економіки. Адже експорт — це не сферичний у вакуумі процес. Він живить сумісні галузі: залізнодорожний транспорт, виробництво машин та обладнання, портову інфраструктуру тощо.

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Традиційно Україна експортувала руду морем, тому через блокаду портів Чорного моря, захоплення азовських портів і постійні атаки на інфраструктуру, у 2022-му і більшій частині 2023 року експорт руди впав до мінімуму за останні 20 років. Це змусило українські компанії шукати альтернативні способи перевезення суходолом, але, по-перше, обсяги наземних перевезень були на кілька порядків менші за морські, а по-друге, вартість такої логістики зросла в 3–5 разів, що негативно позначилося як на собівартості, так і на конкурентоспроможності української руди на світових ринках.

Ситуація змінилася лише після того, як Україна величезними зусиллями змогла відновити контроль над морем, змусивши російський флот залишити Крим і піти до портів Кубані та Кавказу. Після відкриття, хоч і досить крихкого, але все ж стабільного морського коридору, вже у другій половині 2023 року, а особливо минулого року, відбулося різке зростання експорту залізної руди. Втім, значна частина цього обсягу, близько 50 відсотків, експортується іноземними операторами, такими як неоднозначна німецька компанія Blumenthal.

"Сірі схеми" Blumenthal

Як не дивно, європейська компанія зі столітньою історією, попри санкції, дозволяє собі активно вести справи з Росією, а своїм суднам — регулярно відвідувати російські порти, а можливо — й захоплені агресором українські порти в Азовському морі. Про це, до прикладу, свідчать відкриті джерела, такі як сервіс Marine Traffic, і побачити це геть не складно, просто треба зацікавитися.

Примітною є і тактика компанії — її порожні судна виходять у Чорне море, а далі діють як "спотові гравці": судна розташовуються в нейтральних водах або поблизу ключових портів (в Україні чи Росії), щоб бути готовими швидко прийняти замовлення на перевезення вантажу від того, хто запропонує найвигідніші умови. Компанія обирає найдешевший маршрут або постачальника, і відповідно її кораблі йдуть або в Україну, або в РФ. Такий підхід значно знижує собівартість перевезень і дозволяє компанії уникати додаткових витрат, пов'язаних із простоєм у портах, де стоянка судна може бути досить дорогою.

Вочевидь, хоча в умовах війни така стратегія виглядає аморально, Blumenthal поставила фінансову вигоду вище за етичні міркування. Але дивує інше: з одного боку Німеччина накладає на РФ санкції та всіляко підтримує Україну, а з іншого — німецька ж компанія Blumenthal фінансує російську економіку і продовження агресивної війни Росії проти України.

При цьому в компанію цілком розуміють, що займаються не зовсім чистими справами, адже при підході до Керченської протоки її судна вимикають системи AIS (Automatic Identification System), щоб приховати свій маршрут і уникнути моніторингу.

Гра в (не)одні ворота

Наша редакція вивчила дані сервісу Marine Traffic, який надає інформацію про маршрути суден та їхнє поточне місцезнаходження, і встановила, що протягом 2024 року, щонайменше 8 балкерів, що належать компанії Blumenthal, одночасно заходили як до українських портів (не нехтуючи, зокрема, портами в окупованому Криму), так і до портів РФ.

Щоб не перевантажувати текст зайвими деталями та масивним обсягом інформації, для прикладу ми виберемо лише кілька суден компанії: Buffalo (IMO 9583160), Badger (IMO 9708980) та Bulldog( IMO 9728136).

Отже, судно "Buffalo" було помічено в одночасних візитах до РФ та України, маневрах в Азовському морі та перебуванні в російських територіальних водах Балтійського моря. При цьому в квітні та жовтні судно завантажувалося у портах Чорноморськ і Південний.

Балкер "Badger" також був помічений у візитах до РФ та України, маневрах в Азовському морі та перебуванні в територіальних водах РФ Балтійського моря. У лютому та серпні 2024-го судно працювало з Росією, у квітні та жовтні – з Україною.

Ще один балкер, "Bulldog", на початку року заходив до порту Чорноморська, а вже у серпні, вересні та жовтні працював із російськими портами.

Ще до десятка балкерів компанії заходили виключно до російських портів, оминаючи Україну.

З іншого боку, в українські порти (зокрема, Південий) за останній рік постійно заходили наступні суда компанії Blumenthal: Jutta (IMO 9730402), Jolanda (IMO 9724867), Johanna (IMO 9730397), Else (IMO 9462495), Emil (IMO 9462483) та Edwin (IMO 9462471). І хоча принаймні у 2024-м році конкретно ці балкери не мали справ з російськими чи окупованими портами, але далеко не факт, що в найближчому майбутньому вони не почнуть, дотримуючись генеральної лінії компанії, працювати з Росією…

Демпінг і наслідки для українських перевізників

Крім банальної нечистоплотности такого бізнесу та заробітку на крові, використання подібних схем дозволяє компанії Blumenthal демпінгувати на цінах на перевезення. Адже, перемикаючись між українськими та російськими портами залежно від економічної вигоди, вона може дозволити собі встановлювати ставки, недоступні для українських перевізників і компаній, які дотримуються санкційних обмежень. Через це всі компанії, що себе поважають і вирішили не працювати з Росією, втрачають гроші, а німецький перевізник заробляє мільярди на українській сировині.

Тут доречно буквально кількома штрихами згадати й іншу внутрішню політику компанії, яка давно викликає питання на Заході. Наприклад, у 2019 році Міжнародна федерація транспортників повідомила про численні порушення трудових прав моряків на судах Blumenthal. Йшлося про багатомісячні затримки виплат заробітної плати, примусові понаднормові роботи без оплати, ігнорування міжнародних стандартів безпеки, а також дискримінацію за ознакою національності та відсутність доступу до життєво необхідних продуктів, таких як їжа і вода, що змушувало моряків збирати дощову воду для виживання.

Ризики для національної безпеки

З усього вищесказаного можна з упевненістю стверджувати, що співпраця українських компаній із Blumenthal пов’язана із серйозними ризиками, щонайменше репутаційними. Адже дозволяти собі працювати з компанією, яка перебуває на "дружній нозі" з Росією, — явний моветон. А останні події навколо "тіньового" нафтового флоту Росії свідчать про можливість застосування вторинних санкцій як до самої Blumenthal, так і до її партнерів.

Українським компаніям варто було б переглянути співпрацю з Blumenthal і залучити альтернативних перевізників, які дотримуються міжнародних норм і не пов’язані з порушенням санкційного режиму. Також, безумовно, владі необхідно посилити контроль за діяльністю іноземних судноплавних компаній, що працюють на українському ринку, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Наприклад, посилити моніторинг маршрутів суден і розробити механізми санкцій проти недобросовісних компаній.

На щастя, в Україні є багато контролюючих органів із відповідними повноваженнями — починаючи з Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту й судноплавства України та Міністерства інфраструктури, до РНБО і навіть ДПСУ, яка також може затримувати судна, що порушують законодавство України або міжнародні санкції.

Тільки так можна захистити національні інтереси України і запобігти використанню її ресурсів на шкоду власній безпеці та економіці. Тепер — слово за суспільним розголосом цієї ситуації і за владою.

Тетяна Стежар