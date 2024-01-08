Голова фінансового комітету парламенту зазначив, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови.

Коливання валютного курсу в Україні збільшуватимуться. На ситуацію впливає низка причин. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Можу сказати, що волатильність, тобто коливання, збільшуватимуться. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36, і НБУ не тримає його на цьому рівні", – розповів нардеп.

Він вказав, що кінцева мета – відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ.

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Однак подальші дії Нацбанку залежать від фінансової стійкості. Наразі міжнародні резерви достатні для управління валютними очікуваннями та збереження відносної валютної стабільності.

Курс валют в Україні

Валюта після вихідних продовжує дорожчати. Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 8 січня, подорожчав на 15 копійок. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок. Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 5 копійок.

Раніше УНІАН писав, що зростання курсу долара, яке спостерігається останнім часом, зумовлене низкою чинників, але будь-які зміни курсу є нормальним явищем за режиму гнучкого курсоутворення.

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