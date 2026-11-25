Найбільше впала вартість оренди на Печерську, проте саме цей район залишається найдорожчим для купівлі житла.

За рік оренда однокімнатних квартир у більшості районів Києва подешевшала, тоді як ціни на купівлю житла в столиці здебільшого зросли, йдеться в дослідженні "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН.

За рік орендні ставки в більшості районів столиці переважно знизилися, а подекуди залишилися на тому ж рівні. Найбільше падіння відбулося в Печерському районі – на 19% (з 42 тис. грн у 2025 році до 34 тис. грн у 2026 році). У Шевченківському районі оренда подешевшала на 14% (до 19 тис. грн), у Голосіївському районі ціна впала на 10% (до 18 тис. грн).

На лівому березі динаміка стриманіша: у Дарницькому районі ціни знизилися на 7% (з 15 тис. грн до 14 тис. грн), у Деснянському - на 6% (з 9 тис. грн до 8,5 тис. грн). У Дніпровському районі вартість не змінилася і становить 12 тис. грн.

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Водночас подорожчання відбулося у Подільському та Святошинському: на 6% та 8% відповідно. У Подільському районі оренда становить 18 тис. грн, а вСвятошинському 13 тис. грн. В Оболонському районі щомісячна оренда коштуватиме 14 тис. грн, у Солом’янському – 14,9 тис. грн, а у Шевченківському (19 тис. грн).

Купівля квартири

Аналітики вказали, що на відміну від сегменту оренди,вартість купівлі по районах за рік здебільшого зросла. Найбільш помітно у Печерському районі (+6%). У Деснянському районі приріст становив +5%, в Оболонському +4%, у Святошинському +3%. В інших районах динаміка зростання була більш помірною, тоді як зниження за рік відбулося лише в трьох: Солом’янському (-5%), Шевченківському (-2%) та Дарницькому (-1%).

Найнижча медіанна вартість у листопаді 2026 року – у Деснянському районі – 1,9 млн грн. Далі у рейтингу за зростанням вартості – райони правого берега: Святошинський (2,3 млн грн), Солом’янський (2,6 млн грн) та Оболонський (2,7 млн грн).

На рівні 2,7 млн грн медіанна ціна купівлі однокімнатної квартири у Дніпровському районі, тоді як у Дарницькому – 2,8 млн грн. У Голосіївському та Подільському придбати "однушку" коштуватиме в середньому 3,5 млн грн.

При цьому найвищі ціни зосереджені в центральних районах столиці. Зокрема, медіанна вартість однокімнатної квартири у Печерському становила майже 6,9 млн грн, а в Шевченківському – 4,1 млн грн. Таким чином, квартири для купівлі в Печерському районі у 3,5 рази дорожчі, ніж у найдоступнішому Деснянському.

Ринок житла в Україні - останні новини

За результатами дослідження DIM.RIA, найдорожчим містом для оренди житла виявився Ужгород. Медіанна вартість оренди "однушки" у найбезпечнішому обласному центрі України становить 31 500 грн на місяць.

Раніше повідомлялося, що ринок оренди житла в столиці демонструвало різке зростання пропозиції. За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди, підскочила на 87%. Середня вартість однокімнатного помешкання тоді становила 15 тис. грн на місяць, або близько 330 дол.

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