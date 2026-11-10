Мільярдні збитки: Росія зупинила видобуток алмазів на одному з найбільших родовищ

"Алроса" вирішила зупинити роботи на родовищах із найнижчою рентабельністю, щоб "оптимізувати витрати".

Російська компанія "Алроса", яка займається видобутком алмазів, зупинила роботи на кількох родовищах. Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на генерального директора компанії Павла Мариничева

Серед законсервованих – велике родовище дочірньої компанії "Алмази Анабара", яка є найбільшим у світі підприємством з видобутку алмазів на розсипних родовищах і видобуває 11% усіх алмазів групи "Алроса".

Мариничев пояснив, що компанія вирішила зупинити роботи на родовищах із найнижчою рентабельністю, щоб "оптимізувати витрати". За його словами, цього може виявитися недостатньо, тому компанія не виключає запровадження додаткових заходів для скорочення видатків.

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Цьогоріч "Алроса", третина акцій якої належить "Росімуществу", а ще 25% – уряду Якутії, вперше за шість років зафіксувала збитки. За підсумками першого півріччя чистий збиток компанії сягнув 9,5 млрд рублів (близько 115 млн доларів).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року виручка "Алроси" скоротилася на 33%, а показник EBITDA (індикатор операційної прибутковості) – на 61%, до 14,3 млрд рублів (близько 173 млн доларів).

Крім того, за перші шість місяців касовий розрив становив 16,9 млрд рублів (близько 204 млн доларів), а за останні 12 місяців сягнув 33,2 млрд рублів (близько 401 млн доларів).

Минулого року "Алроса" зменшила обсяги видобутку алмазів на 10% – до 29,8 млн каратів. За підсумками поточного року компанія очікує подальшого скорочення виробництва на 13–16% – до 25–26 млн каратів.

У межах програми скорочення витрат минулого року "Алроса" знизила на 10% зарплати працівникам, безпосередньо не залученим до видобутку алмазів. Частину персоналу перевели на неповний робочий день, а роботи на окремих родовищах призупинили.

У червні компанія оголосила про консервацію гірничих робіт на підприємстві "Севералмаз", на яке припадає близько 10% загального видобутку алмазів у Росії.

Видобуток алмазів – останні новини

Раніше УНІАН розповідав про кар’єр "Мир", що входить до числа найбільших у світі: його глибина сягає майже 525 метрів, а діаметр становить близько 1,2 кілометра. Через свої гігантські розміри він помітний навіть із космосу. Це не просто масштабний гірничодобувний об’єкт, а багате родовище алмазів, яке радянські геологи відкрили у 1955 році.

У листопаді 2025 року стало відомо, що дослідники вперше за три десятиліття виявили нове родовище, де народжуються алмази. Воно розташоване в Анголі та може мати значний економічний потенціал для країни. Водночас перспективи його розробки залишаються неоднозначними.

Також з'явилася інформація про те, що науковці розробили простіший метод пошуку алмазів. Якщо раніше геологи могли лише прогнозувати ймовірні місця залягання дорогоцінних каменів, то новий підхід дає змогу точніше визначати їхнє розташування.

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