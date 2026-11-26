За рік кількість вакансій із бронюванням для вантажників зросла на 67%, а для продавців - більш ніж удвічі.

В Україні побільшало пропозицій роботи з можливістю бронювання, а зарплати за такими вакансіями зросли. Найбільше оголошень роботодавці розміщують для водіїв, вантажників і будівельників.

За результатами дослідження "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН, у жовтні 2026 року роботодавці розмістили найбільшу кількість оголошень із можливістю бронювання для водіїв – 1114. Медіанна зарплата становила 55 000 грн.

Друге місце посіла вакансія вантажника з 802 оголошеннями та медіанною зарплатою у 33 861 грн. На третьому місці – будівельник з 285 оголошеннями. Медіанна зарплата становила 65 000 грн.

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Можливість бронювання також була доступною для таких вакансій:

продавець - 250 оголошень, медіанна зарплата - 27 500 грн;

комплектувальник – 243 оголошення, 38 850 грн;

різноробочий – 202 оголошення, 42 500 грн;

автослюсар – 165 оголошень, 50 000 грн;

охоронець – 122 оголошення, 26 500 грн;

зварювальник – 115 оголошень, 45 000 грн;

касир – 113 оголошень, 21 445 грн;

комірник – 102 оголошення, 36 000 грн.

Вакансії з бронюванням минулого року

У жовтні 2025 року трійка професій з найбільшою кількістю оголошень були такими ж, як і цього року: водій – 848 оголошень (+31,4% цьогоріч), вантажник – 480 оголошень (+67,1% цього року) та будівельник – 224 оголошення (+27,2% у жовтні 2026 року).

Медіанна зарплата для водіїв становила 50 500 грн (+9% у 2026 році), для вантажників – 27 500 грн (+23,1% цьогоріч) і для будівельників – 55 000 грн (+18,2% цього року).

Вакансії з бронюванням минулого року пропонували і наступним фахівцям:

різноробочий – 199 оголошень (+1,5% цьогоріч), медіанна зарплата – 35 250 грн (+20,6%);

автослюсар – 124 оголошення (+33,1% у 2026 році), медіанна зарплата – 45 000 грн (+11,1%);

кухар та продавець - по 105 оголошень (+138,1% цього року для продавця). Медіанна зарплата становила 32 900 та 24 000 грн (+14,6% для продавця) відповідно.

Робота в Україні - останні новини

19 листопада стало відомо, що в Україні роботодавцям дедалі складніше знаходити працівників за низкою професій. За результатами дослідження "OLX Робота", нестача кандидатів зберігалася навіть на вакансії із зарплатами 45-60 тисяч гривень.

У вересні найбільша кількість вакансій спостерігалася в сфері виробництва та робітничих спеціальностей. У цій сфері медіанна зарплата становила 30 тис. грн. При цьому найвищу оплату тоді пропонували у будівництві.

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