Україна демонструє низькі темпи зростання і перебуває у нижній частині рейтингу.

Цього року Гаяна стане світовим лідером за темпами економічного зростання, яке становитиме вражаючі 22,3%. Такі дані у своєму графіку наводить Visual Capitalist, який використав дані жовтневого звіту Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook.

Високі темпи економічного зростання Гаяни зумовлені розширенням її морського нафтовидобувного сектору. За прогнозами МВФ, у 2026 році країна видобуватиме приблизно на 25% більше сирої нафти, ніж у 2025 році.

Зростання економіки Гаяни більш ніж удвічі перевищує показник Тайваню, який посідає друге місце (10,7%). На Тайвані розбудова інфраструктури для штучного інтелекту стимулювала попит на його передові чипи та сервери. Це спонукало МВФ більш ніж удвічі підвищити свій квітневий прогноз, який становив 5,2%.

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Тайвань – єдина розвинена економіка, для якої МВФ прогнозує двозначні темпи зростання. Наступні два місця посідають Сінгапур із показником 5% та Ізраїль – 4,5%.

Україна демонструє низькі темпи зростання і перебуває у нижній частині рейтингу. За жовтневими оцінками МВФ, її економіка зросте лише на 1%. У листопаді прогноз погіршили. Тепер Фонд очікує скорочення реального ВВП на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027-му.

Економіка Росії демонструє трохи кращу динаміку – згідно із жовтневим прогнозом МВФ, вона зросте на 0,9%.

Водночас є країни, де динаміка є значно гіршою, ніж в Україні та РФ. Сім найбільших прогнозованих економічних спадів у 2026 році припадають на країни Перської затоки, що експортують енергоносії. Найглибше падіння очікується в Кувейті – його ВВП може скоротитися на 16,7%.

Ірак зіткнеться з другим за глибиною прогнозованим економічним спадом після Кувейту: очікується, що його ВВП скоротиться на 16%. Також прогнозується двозначне падіння економік Катару та Бахрейну – на 15,6% та 11,3% відповідно.

Усі чотири країни значною мірою залежать від Ормузької протоки для експорту нафти та газу. Перебої в роботі Ормузької протоки також змусили виробників скоротити видобуток енергоносіїв.

На країни Перської затоки, що експортують енергоносії, припадає половина з 14 економік, для яких у 2026 році прогнозується скорочення ВВП. Серед них – Іран, де очікується падіння економіки на 7,6%.

Ситуація із найбільшими економіками

Окремо фахівці розповіли про економічне зростання у найбільших економіках світу. За прогнозами, найшвидшими темпами у 2026 році зростатиме економіка Індії – на 7%. За нею йдуть Індонезія (5,1%) та Китай (4,5%).

Усі сім країн G7 демонструватимуть темпи економічного зростання нижчі за середньосвітовий показник у 3,1%. Серед них лідируватимуть США з прогнозованим зростанням на 2,3%, хоча у світовому рейтингу країна посідає лише 115-те місце.

Очікується, що економіки Німеччини та Великої Британії зростуть на 1,3% кожна. Далі йдуть Канада (1,1%), Італія (0,8%), Японія (0,7%) та Франція (0,4%). Іспанія, за прогнозами, випередить усі країни G7: очікується, що її економіка зросте на 2,5%.

Світова економіка - останні новини

За прогнозами МВФ, до 2030 року обсяг світової економіки має перевищити 150 трильйонів доларів. Основним драйвером зростання стануть азійські країни, що розвиваються.

Розстановка найбільших економік світу до 2030 року суттєво не зміниться порівняно з 2026-м. Перше місце, як і раніше, утримуватимуть США з прогнозованим ВВП у 37,7 трильйона доларів. Другим залишиться Китай із показником 26 трильйонів доларів.

Слід зазначити, що на початку року ВВП Китаю збільшився на 5% у річному вимірі. Головними чинниками зростання стали високі показники експорту, стрімкий розвиток високотехнологічного виробництва та державна підтримка економіки, яка компенсувала слабкий внутрішній попит.

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