Росіянин заперечує співпрацю з російськими спецслужбами і вже рік намагається оскаржити це рішення в суді.

Чеська влада, яка працює над передачею боєприпасів для України, планує депортувати громадянина Росії Олександра Степанова, який проживає в Чехії впродовж майже двох десятиліть, через його ймовірні зв'язки з російськими дипломатами і потенційну загрозу для безпеки країни, пише Deník N.

З 2018 року Степанов очолює Координаційну раду об'єднань російських співвітчизників у Чехії. Чеська влада вказує на його взаємодію з російськими дипломатами, які брали участь у так званому "рициновому скандалі" 2020 року, коли один із дипломатів намагався через анонімне повідомлення звинуватити свого колегу у спробі вбивства празьких політиків із використанням отрути. Цю історію визнали вигаданою, а згаданих дипломатів вислали з країни.

Степанов відкидає звинувачення у співпраці з російськими спецслужбами і протягом року намагається домогтися скасування рішення про депортацію через суд. Рішення про позбавлення його постійного проживання було ухвалено на підставі конфіденційної інформації від чеської Служби безпеки інформації (BIS), яка в минулому висловлювала занепокоєння з приводу інтересу Росії до російських співвітчизників у Чехії.

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Зокрема, BIS вказувала на спроби Росії маргіналізувати антикремлівськи налаштованих експатріантів і посилити вплив організацій, що підтримують російський уряд.

Хто ще планує депортувати росіян

Влада Латвії має намір депортувати приблизно 800 громадян Росії. Переліки осіб, яким заборонено перебування в країні, вже були надані службі прикордонного контролю.

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