Кияни переїжджають: на Заході закінчуються квартири, а в столиці 'бум' пропозицій оренди

Все більше мешканців Києва та інших великих міст шукають житло ближче до зими.

На заході України стрімко скорочується пропозиція житла для оренди на тлі нової хвилі переїздів із Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших міст. В Ужгороді вільних квартир практично не залишилося, а в Івано-Франківську на один варіант претендують до 30 орендарів, повідомляє LIGA.net.

Найгостріша ситуація склалася в Ужгороді. Середня оренда там за рік подорожчала на 50%, а ціни вже на 80% перевищують київські. За словами керівника агентства нерухомості "R.Grand" та голови регіонального представництва АФНУ Романа Перегинця, основний стрибок попиту стався протягом останніх півтора місяця.

"Два тижні тому у місті повністю розібрали усі варіанти квартир під оренду, навіть ті, які вважались неліквідними", - зазначив Перегинець.

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За словами рієлтора, родини, які переїжджають із Києва, найчастіше шукають будинки або таунхауси та готові платити за них 2000–4000 дол. на місяць.

Причину орендного колапсу Перегинець бачить у невеликому розмірі ринку Ужгорода на тлі різкого зростання населення. За його словами, за роки війни кількість жителів міста збільшилася майже втричі: зі 120 000 до близько 300 000.

"Люди, які їдуть з Києва, Дніпра, Запоріжжя, вже готові знімати двокімнатну за 1500-2000 доларів на місяць. Але квартир немає", - вказав Перегинець.

В Івано-Франківську схожа ситуація. Середня ціна однокімнатної квартири досягла 22 500 грн на місяць, що на 42% більше, ніж торік. За вересень оренда подорожчала ще на 20–25%.

"Житла залишилось дуже мало. На кожну квартиру по 25-30 охочих", - повідомив директор регіонального відділення АФНУ Нестор Слюсаренко.

За його словами, квартири зараз можуть забирати буквально за кілька годин. Попитом користуються всі категорії житла, включно з квартирами зі старим ремонтом.

У Львові пропозиція поки залишається, однак і тут попит з боку людей, які переїжджають зі сходу та з Києва, помітно зріс. Середня оренда однокімнатної квартири становить близько 24 800 грн на місяць.

Найшвидше зникають бюджетні варіанти. За словами директора рієлторського бюро "Варіант" Андрія Борисова, оренда квартири коштує щонайменше 17 000 грн, а житло з кращим ремонтом - від 20 000 грн.

У Луцьку житло поки є, але попит уже значно перевищує пропозицію. Однокімнатні квартири здають від 12 000 грн на місяць, двокімнатні з автономним опаленням – від 20 000 грн.

Рієлтори попереджають, що взимку дефіцит може посилитися, якщо через обстріли на захід України поїде нова хвиля переселенців.

"Тоді все відбулося одномоментно. Зараз міста заповнюються поступово, але запас вільного житла вже майже вичерпаний", – зазначив Слюсаренко.

При цьому на фоні посилення російських ударів, у Києві стрімко збільшується кількість житла для оренди.

За даними застосунку Bird, які проаналізував УНІАН, загальна кількість вільних квартир для оренди становить понад 14,6 тисяч. Зокрема найбільше оголошень про житло в Києві зосереджено на лівому березі. Лідером за кількістю оголошень стали Позняки, де на карті відображено 740 пропозицій. Поруч Осокорки приблизно 325 пропозицій та Харківський масив - 190.

За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень (+6% ніж рік тому), двокімнатної - 25 тисяч гривень (+4%), а трикімнатної - 40 тисяч гривень (дешевше на 5% ніж рік тому).

Ринок житла на заході країни - останні новини

15 вересня стало відомо, що середня вартість приватного будинку в Чернівцях становить близько 140 тисяч доларів, або приблизно 870 доларів за квадратний метр.

8 вересня повідомлялося, що у Львові за рік медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 15% і зараз становить 75 тисяч доларів.

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