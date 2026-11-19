У Чернівцях та Ужгороді місячної зарплати не вистачить навіть на оренду житла.

Аналітики порівняли вартість оренди однокімнатних квартир із медіанними зарплатами на Заході України, а також у Вінниці та Черкасах. У деяких містах середньої місячної зарплати не вистачає навіть на оренду житла.

За результатами дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, найдорожчим містом серед досліджених виявився Ужгород. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 31 500 грн на місяць. При цьому у Чернівцях житло обійдеться у 27 000 грн, в Івано-Франківську – 25 000 грн, а у Львові та Вінниці – 22 500 і 22 000 грн відповідно.

Водночас висока вартість житла не завжди супроводжується відповідним рівнем зарплат. За результатами аналізу, у Чернівцях оренда однокімнатної квартири становить 120% медіанної зарплати, а в Ужгороді – 105%. Аналітики зазначили, що медіанної місячної зарплати в цих містах не вистачить навіть на оренду житла, не враховуючи комунальних платежів та інших повсякденних витрат.

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Натомість найменшу частку зарплати оренда займає у Рівному (53%), Черкасах (54%) та Хмельницькому (65%). У цих містах медіанна вартість однокімнатної квартири становить від 13 000 до 16 000 грн на місяць.

Медіанна зарплата у сфері логістики у Львові становить 32 500 грн, у Вінниці та Черкасах – 30 000 грн. В Ужгороді медіанна зарплата у сфері виробництва та інженерних спеціальностей сягає 39 100 грн, однак кількість вакансій у цій сфері становить лише 155.

Найбільше вакансій серед досліджених міст у Львові – 6 211 пропозицій у п'яти провідних сферах. Далі йдуть Вінниця (2 352), Черкаси (1 858), Чернівці (1 770) та Хмельницький (1 661). Найменше таких вакансій в Ужгороді – 776.

У більшості міст роботодавці активно шукають працівників робітничих спеціальностей, фахівців із логістики, торгівлі, виробництва, водіїв та адміністративний персонал.

Оренда житла в Україні - останні новини

За даними ЛУН, ринок оренди житла в Києві демонстрував різке зростання пропозиції. За останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди, підскочила на 87%. Середня вартість однокімнатного помешкання становила 15 тис. грн на місяць, або близько 330 дол.

У жовтні медіанна ціна оренди "однушки" на Закарпатті зросла на 17% і становила 34 тис. грн/міс. При цьому в Києві ціна впала на 21% і опустилась до 26 тис. грн/міс.

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