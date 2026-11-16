Майже половина українців готова працювати після виходу на пенсію: названо умови

Для більшості потенційних працівників старшого віку головним мотивом є побоювання, що пенсії не вистачатиме на життя.

Майже половина українців хотіла б або допускає можливість працювати після виходу на пенсію. Про це на конференції повідомила провідна дослідниця Українського центру соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М.Птухи НАНУ Марія Кримова.

За її словами, рівень зайнятості українців помітно скорочується з наближенням до пенсійного віку. Якщо серед людей віком 50-54 роки працюють приблизно 72% осіб, то у віковій групі 55-59 років цей показник скорочується до 59%. Серед українців віком 60-64 роки, тобто тих, хто досягає офіційного пенсійного віку, працюють лише близько 35%.

"Це логічно з однієї точки зору, тому що, звичайно, з наближенням до пенсійного віку поступово люди завершують свою трудову діяльність. Але порівняно з європейськими країнами ця динаміка скорочення в Україні є значно швидшою", - сказала Кримова.

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Водночас, за результатами опитування, 43% респондентів хотіли б або принаймні не виключають можливості працювати після виходу на пенсію. Частина з них має чітке бажання продовжувати трудову діяльність, ще близько 15% допускають це за наявності певних стимулів або певних умов.

Чому українці готові працювати після пенсії

Мотиви продовження трудової діяльності суттєво відрізняються. Зокрема, для 70% тих, хто допускає роботу після виходу на пенсію, головним поясненням є те, що їх до цього може змусити саме життя.

"За цими словами, найчастіше стоїть в першу чергу побоювання, що доходу не вистачатиме на життя, і людина буде змушена працювати", - зазначила Кримова.

Водночас для частини людей робота на пенсії - спосіб зберегти соціальну активність, спілкування та відчуття власної користі. Деякі українці також хочуть не втрачати зв'язок зі своєю професією та продовжувати займатися улюбленою справою.

Ще одна категорія готова працювати лише за умови, що характер і формат зайнятості відповідатимуть їхнім потребам та бажанням.

Вона наголосила, що 43% потенційно зацікавлених у роботі після пенсії не можна автоматично вважати готовим кадровим резервом для української економіки.

"Це різні люди з різними намірами, з різними умовами життя і між їх бажанням працювати та реальною можливістю це зробити дуже часто велика відстань", - додала Кримова.

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