Європейська система санкцій має серйозні вади.

Європейський Союз нарощує санкційний тиск на Росію, однак адміністрація Дональда Трампа дедалі частіше йде на поступки Москві, пише The Economist.

За підрахунками Вінсента Годеля з компанії LexisNexis, цьогоріч ЄС додав до санкційних списків майже 2,8 тис. імен. Це вперше більше, ніж у США. Близько 95% з них пов'язані з Росією. При цьому Вашингтон навпаки скасував більше обмежень щодо російських структур, ніж запровадили нових.

Водночас європейська система санкцій має серйозні вади. Видання виділяє чотири головні проблеми європейських санкцій:

Відео дня

Повільність. Президент США Дональд Трамп може запровадити санкції указом президента, а для рішення ЄС потрібна згода всіх 27 членів. Пакет до роковин вторгнення 24 лютого ухвалили із двомісячним запізненням. Потужні кроки, такі як повна заборона на надання морських послуг танкерам, що перевозять російську нафту, досі залишаються в підвішеному стані. Складність виконання. ЄС вимагає від приватного сектору негайного застосування санкцій, проте дотримання вимог часто відстає. Списки об’єктів, що підпадають під санкції, здаються розробленими з метою заплутати. Єдина консолідована база даних ЄС щодо об’єктів, що підпадають під санкції, застаріла. Більшість назв у жовтневому пакеті скопійовано зі списку, який опублікувала сама Росія. Для фізичних осіб не вказано ні дат народження, ні номерів паспортів, лише російський ідентифікаційний номер платника податків, який більшість європейських банків не збирає. Обмежений вплив. Європейські санкції діють переважно на території ЄС. Водночас російський експорт дизеля від літа подвоївся, причому він прямує не до США, а до Бразилії, Туреччини та інших країн, на які ембарго Євросоюзу не поширюється. Слабке покарання. З 2009 року американські відомства оштрафували щонайменше 10 банків на 500 млн дол. або більше за кожне порушення санкцій. Тим часом, європейські та британські органи влади оштрафували лише декілька кредитних установ, і майже ніколи на суму, що перевищує кілька мільйонів євро.

Чи повернеться Вашингтон до спільного курсу

The Economist вважає, що новий Конгрес під контролем демократів теоретично міг би зблизити позиції США та ЄС з січня, але швидкого повороту очікувати не варто. За словами Адама Сміта з юридичної фірми Gibson Dunn, суди майже ніколи не оскаржували повноваження президента щодо санкцій. Щоб подолати вето, потрібна більшість у двох палатах, а це малоймовірно. Водночас двопартійний консенсус можливий щодо нових законів проти російської енергетики чи фінансового сектору.

Експерт з Ради з міжнародних відносин Едвард Фішман зазначив, що в обох партіях у Сенаті мало друзів Росії. З огляду на незадоволення політикою Трампа щодо Москви, ймовірно, буде розроблено нове законодавство, щоб унеможливити свободу президентських рішень. Однак виконавча влада все одно муситиме забезпечувати їх виконання, і мало хто очікує, що президент змінить свою позицію.

Як підсумовує The Economist, Україні, можливо, ще певний час доведеться розраховувати на недосконалу європейську систему санкцій.

Санкції проти Росії - останні новини

16 листопада Рада ЄС запровадила додаткові санкції проти 12 фізичних і 101 юридичної особи, причетних до фінансування війни Росії проти України та підтримки російського "тіньового флоту".

У жовтні міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу.

Вас також можуть зацікавити новини: