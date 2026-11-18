Німецька залізниця продовжує вести бізнес в РФ.

DB Cargo, дочірня структура німецького залізничного оператора Deutsche Bahn, продовжує вести бізнес в Російській Федерації. Російська залізниця могла прямо чи опосередковано отримати від неї сотні мільйонів євро, пише німецьке видання Handelsblatt з посиланням на річні звіти компанії.

DB Cargo – міжнародна транспортно-логістична компанія, яка відповідає за залізничні вантажні перевезення. Їй належить ТОВ "ДБ Карго Руссія" (DB Cargo Russija). Через останню компанію з 2022 року пройшло майже 400 мільйонів євро, причому левову частку цих коштів отримали "оператори залізничної мережі" та російські контрагенти.

"ДБ Карго Руссія" заснована в 1999 році. Компанія відкрито веде бізнес в Росії. У травні російське міністерство транспорту внесло компанію до нещодавно створеного державного реєстру експедиторів.

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"ДБ Карго Руссія" організовує перевезення, викуповуючи транспортні потужності у залізничного оператора. Найчастіше – через посередника, компанію UTLC - спільне підприємство державних концернів "Російська залізниця", "Білоруська залізниця" та "Казахстан темір жоли".

Журналісти вказують, що точно визначити суму платежів компанії на адресу російської залізниці за користування інфраструктурою неможливо. Однак орієнтовно ідеться про кількасот мільйонів євро, які надійшли прямо чи опосередковано.

У вересні 2024 року DB Cargo заявляла, що транзитні перевезення не підпадають під ембарго ЄС і відповідають умовам санкцій. Після цього компанія реорганізувала внутрішню структуру: тепер перевезення у "ДБ Карго Руссія" замовляє не DB Cargo Eurasia GmbH у Берліні, а DB Cargo Transasia у Шанхаї. Такий підхід можна розцінити, як обхід санкцій, а компанії DB Cargo можуть загрожувати відчутні наслідки, зауважують юристи.

Санкції проти Росії – останні новини

16 листопада ЄС запровадив додаткові санкції проти 12 фізичних і 101 юридичної особи, причетних до фінансування війни Росії проти України та підтримки російського "тіньового флоту". Зокрема, до санкційних списків додано майже 50 російських банків і фінансових інституцій.

У вересні представники Євросоюзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів на прохання Франції та Люксембургу.

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