Міністр окреслив перед послами стратегічні цілі та пріоритети в обороні України.

На наступний рік Україні потрібно щонайменше 120 млрд доларів на оборону, заявив очільник оборонного відомства України Денис Шмигаль на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі міністра, на цій зустрічі він окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", - інформував Шмигаль.

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За його словами, наразі ставиться мета збільшити обсяги української зброї - 50% для наших оборонців має закуповуватися в Україні. Йдеться також про роботу над залученням більшої кількості іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.

У пріоритеті і збільшення поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни, зауважує Шмигаль. Особливий фокус - на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Міністр зазначив, що є потреба у додатковому фінансуванні для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Зі свого боку Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями, зазначив міністр. Розглядається створення спільних з союзниками підприємств, передавати їм ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і партнерів України.

Зустріч Зеленського з послами

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 липня, з керівниками українських посольств зустрічався президент Володимир Зеленський. Він озвучив ключові пріоритети для вітчизняної дипломатії. Згідно з повідомленням у Telegram-каналі глави держави, першочергово йдеться про забезпечення України зброєю, залучення фінансування у вітчизняний ВПК, роботу щодо російських активів та подальших санкційних кроків, прискоренням створення трибуналу для РФ за вчинені злочини, інтеграцію України до ЄС і НАТО.

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