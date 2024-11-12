Біткоїн встановив новий історичний максимум: скільки коштує криптовалюта

Зазначається, що біткоїн зріс приблизно на 110% у 2024 році

Біткоїн у вівторок, 12 листопада, впритул наблизився до позначки в 90 тисяч доларів і підняв загальну вартість криптовалютного ринку вище піку часів пандемії. Учасники ринку очікують від адміністрації Трампа прихильності.

Видання Bloomberg пише, що Дональд Трамп пообіцяв запровадити більш доброзичливі правила щодо криптовалют. Серед інших обіцянок Трампа - створення стратегічного запасу біткоїна і стимулювання внутрішнього видобутку токена, щоб зробити США криптостолицею планети.

Його позиція різко відрізняється від того, що було зроблено Комісією з цінних паперів і бірж за президента Джо Байдена щодо цієї галузі. Зміна тону активізувала спекулятивні покупки як великих, так і дрібних токенів, збільшивши загальну вартість цифрових активів до 3,1 трильйона доларів.

Відео дня

Інвестори роблять ставки на ринку опціонів на те, що біткоїн подолає позначку в 100 000 доларів уже до кінця року, згідно з даними біржі Deribit.

Біткоїн зріс приблизно на 110% у 2024 році завдяки активному попиту на спеціалізовані американські ETF і зниженню процентних ставок Федеральною резервною системою. Зростання токена перевищує прибутковість глобальних акцій і золота. Оборот фонду iShares Bitcoin Trust вартістю 39 мільярдів доларів від BlackRock Inc досяг у понеділок історичного максимуму.

Технічний аналітик Fairlead Strategies LLC Кеті Стоктон у своїй останній аналітичній записці зазначила, що "було б природно побачити період затишшя після такого різкого зльоту" біткоїна, і рекомендувала "короткостроковий нейтральний настрій".

Варто зазначити, що, за даними платформи Binance, біткоїн торгувався по 89 891,77 долара за монету станом на 9:15 12 листопада.

Курс біткоїна - останні новини

Вартість криптовалюти в ніч на 6 листопада оновила історичний максимум, подолавши позначку в 75 тисяч доларів.

10 листопада вперше в історії ціна біткоїна перевищила позначку 80 000 доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

11 листопада криптовалюта встановила новий рекорд вартості після перемоги Трампа, переступивши позначку в 82 тисячі доларів.

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