Внаслідок обстрілів виробничі приміщення та обладнання компанії були знищені й не підлягають відновленню.

Виробник санітарно-гігієнічної продукції "Сніжна панда" припиняє виробництво своєї продукції, повідомила пресслужба українського бренду у Facebook.

"Група компаній "Блумі" припиняє виробництво продукції в Україні в зв’язку зі знищенням виробничих приміщень та обладнання", - ідеться в повідомлені.

У компанії зазначили, що вчора підприємство зазнало вже п'ятої атаки. Внаслідок удару люди не постраждали, однак виробниче обладнання було пошкоджене настільки, що не підлягає відновленню.

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Це рішення безпосередньо стосується всіх брендів компанії: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Удари РФ по українському бізнесу - головні новини

Вночі 25 листопада росіяни атакували Білоцерківський район Київської області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу.

17 листопада після російського удару на виробничих потужностях компанії "Королівський смак" сталася масштабна пожежа. Тоді повідомлялося, що внаслідок цього відновити роботу підприємства неможливо.

22 вересня компанія "Сніжна панда" повідомила про знищення росіянами складу компанії. Там додали, що люди живі та не постраждали.

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