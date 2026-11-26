Зокрема, компанія відмовиться від фейкових знижок, оманливих відгуків і примусових елементів гейміфікації.

Китайська платформа електронної комерції Temu зобов'язалася привести низку своїх комерційних практик у відповідність до законодавства ЄС про захист прав споживачів, пише Reuters.

"Зобов'язання Temu стосуються широкого спектра комерційних практик, що вводять споживачів в оману або надмірно впливають на їхні рішення про покупку, зокрема фейкових знижок, фейкових відгуків, тиску під час продажів, примусової гейміфікації, а також відсутньої та оманливої інформації", - зазначили в Єврокомісії.

У свою чергу, в компанії пообіцяли надавати зрозумілішу та доступнішу інформацію щодо підтримки клієнтів, ціни та оформлення замовлення, а також спростити процедуру повернення коштів.

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Крім того, платформа зобов'язалася відмовитися від примусових елементів гейміфікації, як-от "колесо фортуни", щоб потрапити на маркетплейс, і від повідомлень, що чинять тиск на покупців.

Тепер країни стежитимуть за дотриманням Temu взятих зобов'язань. У разі невиконання цих вимог платформі можуть загрожувати штрафи від 4% і більше від її річного обороту в державах-членах ЄС, яких це стосується.

Маркетплейси та посилки в Україні - останні новини

16 жовтня польський маркетплейс Allegro розпочав пілотні продажі в Україні. Тоді повідомлялося, що значна частина асортименту орієнтована на сезонні потреби українців у зимовий період.

15 жовтня парламент ухвалив закон, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до 150 євро, замовлені українцями через іноземні маркетплейси. Тоді відмічали, що ухвалення цього законопроєкту має надати можливість щороку додатково залучати до дербюджету близько 10 млрд грн податкових надходжень.

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