Раніше уряд посилив вимоги до бізнесу щодо облаштування укриттів.

Верховна Рада підтримала проєкти постанови, яким пропонується звернутися до Кабінету міністрів із вимогою переглянути правила роботи бізнесу під час повітряних тривог. Як передає кореспондент УНІАН, 302 народних депутати підтримали проєкти постанови №16207.

Нардепи пропонують скасувати обов'язкову вимогу щодо облаштування укриттів для роботи під час "жовтого" рівня загрози після 4 грудня 2026 року за умови письмової згоди працівників.

"Бізнес сам вирішує працювати чи ні. Працівник сам вирішує, чи йти йому в укриття, чи ні. Єдина задача підприємця - платити податки і попередити про тривогу", - сказав народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами нардепа, у столиці 30% малого бізнесу не мають поруч укриттів в радіусі 300 метрів.

Згідно пояснювальної записки, документ пропонує три ключові зміни:

передбачити можливість продовження діяльності суб’єктів господарювання під час "жовтого" рівня загрози без вимог щодо встановлення укриттів за умови наявності добровільної індивідуальної письмової згоди працівників, які продовжують роботу;

встановити право кожного працівника незалежно від раніше наданої письмової згоди у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час "жовтого" рівня загрози;

забезпечити збереження обов’язків суб’єктів господарювання щодо оповіщення працівників і відвідувачів про повітряну тривогу, проведення необхідних інструктажів та забезпечення заходів безпеки відповідно до вимог законодавства, зокрема у разі встановлення "червоного" рівня загрози.

Остаточне рішення залежить від Кабінету міністрів, який має розглянути звернення парламенту та внести відповідні зміни до своєї постанови.

Робота бізнесу під час тривоги – головні новини

На початку вересня уряд ухвалив постанову, яка зобов'язує бізнес облаштовувати укриття, щоб продовжувати роботу під час повітряної тривоги "жовтого" рівня. Також усі заклади мали розмістити на вході табличку з інформацією, чи є у них укриття.

Нові вимоги викликали чимало критики з боку бізнесу та експертів. Зокрема, експертка Ольга Насонова попередила, що через запровадження нових правил безпеки під час "жовтої" тривоги з 4 грудня кожен п’ятий ресторан в Україні вже взимку може закритися.

Пізніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд переглянув рішення про посилення вимог до бізнесу щодо облаштування укриттів. Таким чином нові правила, які мали запрацювати з 4 грудня, відтерміновано ще на три місяці – до 4 березня. Водночас голова Кабміну зауважив, що відтермінування рішення не означає скасування вимог.

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