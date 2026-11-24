Відвідуваність закладів у столиці за рік скоротилася на 20%.

У Києві за останні кілька місяців закрилися сотні закладів громадського харчування. Ресторанний бізнес та кавʼярні потерпають від відтоку відвідувачів, зростання витрат на електроенергію та посилення вимог до безпеки, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що останніми місяцями в Києві на вході до ресторанів і кав'ярень дедалі частіше можна побачити таблички "Заклад тимчасово не працює" або "Зачинено на зимові канікули". На це є кілька причин.

По-перше, люди виїжджають із міста через постійні російські обстріли, і відвідуваність різко впала. За даними компанії Poster, яка аналізує доходи ресторанного бізнесу, кількість відвідувань закладів у Києві знизилася на 20%, порівняно з минулим роком.

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По-друге, витрати закладів різко зросли через відключення світла та необхідність забезпечувати роботу генераторів. Крім того, заклади харчування зобов'язали забезпечити відвідувачів укриттями, чого багато рестораторів фізично не можуть зробити.

Багато рестораторів у Києві кажуть, що для подолання збитків змушені скорочувати штат, переглядати меню, спрощувати процеси приготування їжі та наймати менш досвідчених працівників.

Однак це лише частина проблем. Ще один серйозний виклик для ресторанного бізнесу – майбутня зима та російські удари по енергетичній інфраструктурі, які вже призводять до відключень світла.

Ще минулої зими однією з найбільших статей витрат для кав'ярень і ресторанів у Києві стала робота генераторів. За рік дизельне пальне, на якому працюють генератори, в Україні подорожчало майже вдвічі.

За даними компанії Poster, кількість відвідувань закладів у Києві за останні місяці впала на 20%, порівняно з минулим роком. Водночас середній чек зріс на 15%, але це не рятує бізнес від падіння виручки.

Українські ресторатори з багаторічним досвідом вказали, що зараз їхній бізнес переживає один із найскладніших періодів, а накопичені раніше резерви вичерпані.

"Я в сервісному бізнесі 25 років. І таких іспитів, як зараз, у нас ніколи не було. У великих системних компаніях завжди є резерв. Моя компанія Gastro Family повністю у 2025 році вичерпала цей резерв", - зазначила підприємиця Олена Борисова.

Водночас, як повідомляє Reuters, дані Національної асоціації ресторанів України показали, що у вересні в деяких власників обсяг продажів упав в 10 разів. За даними Національної асоціації ресторанів, у ресторанній галузі України працює близько 150 тис. осіб, а торік її оборот склав приблизно 248 млрд грн (5 млрд дол.).

Президент Асоціації ресторанів Тарас Ковальчук зазначив, що залишатися в бізнесі стає дедалі складніше, особливо з огляду на те, що деякі власники вже вичерпали свої фінансові резерви.

Ті, хто все ж відвідує ресторани, часто відмовляються від додаткових страв, таких як десерти чи додаткові напої. Власниця "Gastro Family" Олена Борисова, зазначила, що середнє замовлення скоротилося з трьох до двох позицій.

Бізнес в Києві - головні новини

Співзасновниця Національної ресторанної Асоціації, ресторанна експертка Ольга Насонова розповідала, що кількість ресторанних закладів, які були змушені взимку припинити свій бізнес через складні умови, тільки в Києві доходить до 15%. При цьому, за її словами, вони не будуть відкриватися знову з настанням теплої погоди.

24 листопада нардепи запропонували скасувати обов'язкову вимогу щодо облаштування укриттів для роботи під час "жовтого" рівня загрози після 4 грудня 2026 року за умови письмової згоди працівників.

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