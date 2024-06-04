Понад 220 депутатів підтримали за основу не урядовий законопроект, а альтернативний.

Верховна Рада схвалила законопроект про підвищення ставок акцизного податку на паливо до мінімального рівня, який встановлено в Європейському союзі.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, 227 депутатів підтримали за основу не урядовий законопроект, а альтернативний №11256-2.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є поступове збільшення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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Зазначається, що депутати пропонують наступні ставки акцизного податку на пальне:

бензини - 359 євро за 1000 л.;

дизельне пальне - 330 євро за 1000 л.;

скраплений газ - 70 євро за 1000 л.

Підвищення податків в Україні - останні новини

24 травня стало відомо, що український уряд готує підвищення акцизів на тютюн, алкоголь і паливо.

27 травня повідомлялося, що державному бюджету України загрожує серйозний дефіцит. Тому уряд почав розглядати підвищення податків, як можливість покрити дефіцит бюджету.

Сьогодні у Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що у 2025 році акциз збільшиться на 23%, а у 2016-2028-х буде зростати на 5% щороку. При цьому у 2024-му чекати на збільшення можна тільки у випадку девальвації.

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