Винниківська тютюнова фабрика (Львівська область), що належить бізнесменові Григорію Козловському виробляє 62% нелегальних сигарет під маркуванням "Duty Free".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітичного агентства "Кантар Україна".

"62% цієї групи товару проводиться на Винниківській фабриці .... Вона дає максимальний внесок у формування нелегальної продукції цієї групи. В основному це пачки, які марковані як Duty Free. Але вони реалізуються в звичайній торгівлі", - розповідає експерт агентства "Кантар Україна" Тетяна Свердлик.

За її словами, така схема дозволяє львівському виробнику недоплачувати акциз до державного бюджету на рівні 30-35 грн на кожній пачці.

"Потужності фабрики можна порівняти з обсягами виробництва транснаціональних компаній і дозволяють випускати близько 2 млрд пачок на рік", - додала експерт.

Відзначимо, ВТФ відома на ринку марками JIN-LING, MARVEL, COMPLIMENT, STRONG, LIFA, LS, КИЇВ. Найбільшою популярністю користуються сигарети JIN-LING, вартість яких в інтернеті не перевищує 20 грн за пачку. На вигляд вони нагадують відому марку "CAMEL". Ця марка сигарет користується попитом у споживачів з більш низьким доходом.

Експерти відзначають, що на пачках JIN-LING - підроблені акцизні марки, а самі сигарети мають сумнівну якість, так як виробляються в нічні зміни і не проходять потрібну перевірку. Кроме того, ВТФ вже не перший рік зловживає тим, що видає сигарети за сигарили, акцизні марки на які дешевше в 15 разів.

З 2016 до 2018 року фабрика виробила близько 5 млрд штук сигарет, але не набула для них жодної акцизної марки.

Нагадаємо, Винниківська тютюнова фабрика є частиною групи компаній MARVEL International Tobacco Group. Власниками є бізнесмени Олексій Резніков та Григорій Козловський. Останній - депутат Львівської облради, власник місцевого девелопера Avalon, а також президент львівського футбольного клубу "Рух". Його називають найбагатшим і епатажним бізнесменом Львівщини.

У рішенні Київської апеляційного суду від 12 травня 2021 р, на яке посилаються журналісти, говориться, що ймовірне заниження акцизного податку Винниківської тютюновою фабрикою за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року становить 3,7 млрд грн.

Друге підприємство Григорія Козловського - ТОВ "Марвел Інтернешнл Табакко Груп" - недоплатив до бюджету 2,1 млрд грн. Таким чином, втрати державного бюджету від реалізації сигарет львівського виробника складають 5,8 млрд грн. Сам Григорій Козловський на звинувачення в ухиленні від сплати податків каже, що вони надумані, а інформація проти нього в ЗМІ - замовлена ​​транснаціональними компаніями спеціально, щоб знищити вітчизняного виробника.

Водночас загальні втрати бюджету від контрафакту в 2021 році фахівці "Кантар Україна" оцінюють в 12 млрд грн і вважають, що це історичний рекорд. Виходить, що половину з них забезпечує львівське підприємство.

Автор: Григорій Бондар