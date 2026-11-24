Частину рішень Кабмін не розкриває з міркувань безпеки.

Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах у відповідь на зміну тактики російських атак, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму у Telegram-каналі.

"Уряд ухвалив кілька рішень, частину з яких не розкриваємо з міркувань безпеки. Їхня мета – мінімізувати, там де це можливо, перебої з водопостачанням та водовідведенням після російських ударів по системах життєзабезпечення міст. Передусім це стосується критично важливих соціальних обʼєктів", - ідеться в повідомленні.

За його словами, місцева влада разом із водоканалами має підготувати графіки регулювання скидів промислових підприємств і роботи державних та комунальних закладів, щоб зменшити навантаження на каналізаційні мережі в пікові періоди. При цьому лікарні та інші критично важливі об'єкти мають працювати безперервно.

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Якщо руйнування, спричинені ворожими ударами, будуть суттєвими, місцева влада має підготувати схеми підвезення питної та технічної води на випадок тимчасових обмежень.

Крім того, прем’єр доручив пришвидшити та вдосконалити встановлення резервного живлення на критичних елементах систем у кожному місті. Усі області та столиця мають прозвітувати про стан підготовки.

Проблеми з водопостачанням в Україні - останні новини

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку можуть виникати перебої з водопостачанням у десятках українських міст. Найбільше ризикують прифронтові громади та великі міста, залежні від стабільного електропостачання (Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг).

Народний депутат Олексій Кучеренко повідомляв, що Україна взимку опиниться перед ризиком масштабних перебоїв із водопостачанням, а 95% населених пунктів України не мають належного резервного живлення для водоканалів.

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