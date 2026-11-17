Найбільшою загрозою для водопостачання є не прямі удари по водоканалах, а тривалі знеструмлення.

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі взимку можуть виникати перебої з водопостачанням у десятках українських міст. Найбільше ризикують прифронтові громади та великі міста, залежні від стабільного електропостачання, ідеться в статті УНІАН.

Президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький зазначив, що нині загроза для водопостачання пов'язана передусім із наслідками атак на енергетичну інфраструктуру, а не з прямими ударами по водоканалах.

"Приблизно на 80% - це проблема енергетики. Водоканал – один із найбільших споживачів електроенергії в місті. Коли падає енергосистема - зупиняються насоси, навіть якщо самі станції цілі. Саме це сталося в Києві 3 листопада: ворог ударив не по водоканалу, а по енергосистемі", - сказав Новицький.

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За його словами, українські міста можна умовно поділити на три групи за рівнем ризику залишитися без води взимку. До першої групи належать населені пункти, які вже втратили джерела водопостачання або мають серйозні проблеми з водною інфраструктурою.

"Миколаїв з 2022 року отримує технічну воду з крана, бо зруйновано водогін з Дніпра. Нікопольщина, Марганець і частково Кривий Ріг залежали від Каховського водосховища, тож після підриву греблі їм довелося будувати альтернативні водозабори" - зазначив експерт.

Він вказав, що сюди ж належать прифронтові громади Донеччини, Херсон, Харківщина і Сумщина. Там воду подають за графіком, мережі пошкоджені обстрілами, бракує ремонтного персоналу. За його словами, мова йде про сотні тисяч людей.

До другої групи він відносить великі міста, де вода є, але її постачання залежить від електрики. Це Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг.

"Тут системи працюють, але після кожної масованої атаки на енергетику падає тиск або вода зникає на години чи добу. 3 листопада Київ пережив найсерйозніше відключення води за всю війну. 6 листопада в Дніпрі пошкодили лінію живлення водоводу. У Кривому Розі бувають періоди, коли світло дають лише кілька годин на добу. Ця група охоплює понад 10 мільйонів людей", - зазначив Новицький.

До третьої групи належать міста з лише одним джерелом води. За словами Новицького, найвідоміший приклад – Одеса, яка значною мірою залежить від одного водозабору на Дністрі.

"Якщо таке джерело буде пошкоджене, відновлення може тривати не дні, а тижні", - розповів він.

Чи вдасться уникнути перебоїв із водою взимку

Експерт сумнівається, що озвучені проблеми можливо розв'язати найближчим часом. Він вказує на три чинники, від яких залежать темпи відновлення.

"Повністю – ні, поки тривають атаки. Але можна суттєво скоротити час, коли люди сидять без води. Для цього потрібні три речі: резервне живлення критичних вузлів; альтернативні джерела (свердловини, бювети, мобільні водозабори); запас обладнання і люди, які швидко ремонтують", - зазначив президент "Укрводоканалекології".

Водночас швидко створити альтернативні джерела водозабору не вийде. За словами експерта, таке будівництво займає 9-12 місяців, тому це завдання вже на наступний рік, а не на нинішню зиму.

У найближчі місяці, з огляду на інтенсивність російських атак, реалістичною метою Новицький вважає "подавати воду за графіком і не допустити повної зупинки".

Проблеми з водопостачанням в Україні - останні новини

5 листопада внаслідок аварійних знеструмлень об’єктів "Київводоканалу" спостерігалися перебої з водопостачанням в усіх районах Києва.

Народний депутат Олексій Кучеренко повідомляв, що Україна взимку опиниться перед ризиком масштабних перебоїв із водопостачанням, а 95% населених пунктів України не мають належного резервного живлення для водоканалів.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявляв, що тривалі відключення електроенергії можуть призвести до "водних блекаутів", адже після відновлення світла системі потрібен додатковий час, щоб повернути необхідний тиск.

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