Тиск водопостачання понижено в низці районів столиці.

Об'єкти "Київводоканалу" 20 листопада зазнали пошкоджень внаслідок нічної російської атаки. Крім цього, через удари по енергосистемі виникли перебої у водопостачанні столиці, повідомила пресслужба "Київводоканалу".

Зокрема, понижено тиск водопостачання в кількох районах. Наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах Печерського, Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Зазначається, що фахівці працюють над стабілізацією тиску та відновленням подачі води.

Крім цього, повідомляється про призупинення водопостачання у місті Вишневому Київської області.

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"У зв’язку з тимчасовим припиненням АК "Київводоканал" приймання стічних вод у мережі міста Києва, повідомляємо про призупинення водопостачання", - йдеться у повідомленні міської громади Вишневого у Facebook.

Росія завдала удару по Україні - останні новини

У ніч на 20 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Київ кілька разів за ніч перебував під ударами балістики. У місті внаслідок влучань пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, виникли пожежі у кількох районах. Також відомо про трьох загиблих працівників "Київводоканалу".

Атомні електростанції в Україні через російську атаку вимушено знизили потужність генерації. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики – електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

У Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Також були запроваджені графіки стабілізаційних відключень світла для низки західних областей України.

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