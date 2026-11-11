В Україні побудують нове соціальне житло для переселенців: Рада ухвалила важливе рішення

На проєкт спрямують 100 млн євро кредитних і грантових коштів від Європейського інвестиційного банку.

В Україні планують побудувати соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ратифікував відповідну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Це рішення підтримало 296 народних депутатів.

Згідно документу, передбачається залучення 50 млн євро кредиту та 50 млн євро гранту від ЄІБ. Ці кошти будуть спрямовані на розбудову системи соціального житла.

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Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін у Facebook повідомив, що таким чином понад 1500 сімей отримають дім, а у пілотних громадах буде зведено 13–15 багатоквартирних будинків.

Згідно з фінансово-економічними розрахунками, у 2028 році планують звести 300 квартир (загальна площа житла 16 500 кв. м), у 2029 році – ще 840 (46 200 кв. м), а у 2030 році – 360 квартир (19 800 кв. м). Середня площа однієї квартири становитиме 55 квадратних метрів.

Загальна вартість проєкту становить 100 млн євро. Його фінансуватимуть за рахунок кредитних і грантових коштів Європейського інвестиційного банку, а також співфінансування з місцевих бюджетів.

Загалом реалізація програми триватиме з 2026 до 2030 року. Житло призначене для внутрішньо переміщених осіб ВПО, малозабезпечених домогосподарств та інших вразливих груп населення, а також представників критично важливих професій.

Житло для українців - головні новини

На початку 2026 року стало відомо, що в Україні створюватимуть у порожніх будівлях соціальне житло для переселенців та тих, хто найбільше потребує соціального захисту. Планувалося відібрати порожні будівлі в Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

У січня 2026 року парламент ухвалив закон про основні засади житлової політики, який скасував в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінив радянські правила функціонування житлової сфери.

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