Німці скаржаться, що саме українська сторона гальмує проект, про який домовилися ще два роки тому.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може відмовитися від будівництва в Україні заводу з виробництва артилерійських боєприпасів. Проєкт, про який домовилися ще у 2024 році, фактично зупинився і за понад два роки так і не перейшов до виробництва снарядів, пише Defense Express.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що остаточного рішення ще немає, однак він не очікує подальшої реалізації проєкту. Однією з головних причин стала відсутність прогресу протягом останнього року.

Паппергер пояснив ситуацію розбіжностями з українськими партнерами, які наполягають на розвитку власного виробництва. За його словами, "українські партнери зайняли позицію, що хочуть все виробляти самі, і не відступають з неї".

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Водночас українська оборонна промисловість за останній час суттєво наростила можливості. Наразі вона здатна виготовляти боєприпаси малої та середньої дальності, а також забезпечує понад половину річної потреби Сил оборони в артилерійських снарядах, яка становить 1–1,3 млн одиниць.

Попри можливу відмову від будівництва заводу, Rheinmetall не планує повністю припиняти співпрацю з Україною. Зокрема, концерн розглядає постачання обладнання для розширення виробництва та технологій виготовлення далекобійних боєприпасів, яких українські підприємства поки не мають.

Аналітики Defense Express звертають увагу, що проблеми з реалізацією проєкту виникли не сьогодні. Ще рік тому в Rheinmetall скаржилися на бюрократичні перешкоди, тоді як у Німеччині за аналогічний період вдалося побудувати та запустити завод із виробництва снарядів.

У публікації також припускають, що причиною гальмування могли стати не лише розбіжності щодо локалізації виробництва, а й політичні чинники. Водночас достовірних даних, які підтверджували б такі припущення, наразі немає. "Все-таки в Україні з 2024 року досить відчутно виросли власні можливості з виробництва", – підсумовує видання.

Новини озброєнь

Як писав УНІАН, перший український підрозділ розпочав освоєння та бойове застосування лазерного комплексу ППО "Тризуб-3000", який використовує систему наведення на базі штучного інтелекту й призначений насамперед для боротьби з розвідувальними та FPV-дронами. Комплекс здатний як фізично знищувати цілі на невеликих дистанціях, так і засліплювати оптичні та тепловізійні системи безпілотників, зокрема типу "Шахед", збиваючи їх з курсу.

Також ми розповідали, що Чехія планує закупити для своїх винищувачів JAS 39 Gripen 30 бойових і 10 навчальних ракет Iris-T, а також супутні послуги, запчастини та навчання персоналу в межах контракту на приблизно 57,6 млн євро. Таким чином ракети виходять просто "золотими", і з наступного року вони мають з'явитися на озброєнні ще й ЗСУ.

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