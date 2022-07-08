У Мінцифри розповіли, що окупанти масово нищать станції мобільних операторів.

В Україні з початку повномасштабної війни погіршився мобільний зв'язок, оскільки російські окупанти щойно заходять до населених пунктів, одразу намагаються вимкнути його. Таким чином ворог позбавляє людей зв'язку з родичами та можливості дізнаватися новини.

Про це розповів у "Сніданку з 1+1" керівник з розвитку мобільного зв'язку Міністерства цифрової трансформації Стас Прибитько.

За його словами, Мінцифри спільно з мобільними операторами намагається оперативно відновлювати зв'язок не тільки на деокупованих територіях, але й тимчасово захоплених росіянами.

Загалом вже зруйновано близько 3500 станцій мобільних операторів. Їх відновленням займаються навіть ті співробітники компаній, які перебувають на окупованих територіях.

"Вони беруть на складі обладнання, яке залишилось, ремонтують вежі, роблять максимально, що можуть", - розповідає Прибитько.

У разі відсутності електропостачання фахівці застосовують генератори. Проте роботі нерідко заважають ворожі обстріли. Виконувати свою роботу спеціалістам допомагають українські військові.

З початку "великої війни" для мобільних базових станцій у разі пошкодження мереж використовують обладнання Starlink.

"Starlink працює власними силами. Головна мета - його встановити і дуже швидко він запускається за допомогою мобільного додатку. Це займає декілька хвилин. Після цього сигнал переходить через наземні базові станції в інших країнах і в нас з'являється зв'язок", - розповів чиновник.

Він уточнив, що в перші тижня після деокупації Starlink використовували в Київській області.