Причиною для подання позову стала відмова Ілона Маска від угоди з придбання Twitter.

Twitter подає до суду на виконавчого директора Tesla Ілона Маска.

Про це заявив голова правління Twitter Брет Тейлор.

Як йдеться у повідомленні, причиною для подачі до суду стала відмова Ілона Маска від угоди з придбання Twitter.

"Рада директорів Twitter зобов'язується закрити угоду за ціною та умовами, узгодженими з паном Маском, і планує подати до суду для забезпечення дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що переможемо в Канцлерському суді штату Делавер", — зазначив Тейлор.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. — Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022

Угода з Twitter:

9 липня 2022 року стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter.

Вартість операції мала становити $ 44 млрд.

Адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що "Twitter не виконав своїх договірних зобов'язань".

За словами адвоката, Twitter надав Маску не всю інформацію, яку він запитував. Раніше Маск заявляв, що хоче перевірити заяви соціальної мережі щодо кількості фейкових акаунтів, перш ніж укладати угоду.

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