Російський безпілотник влучив за 300 метрів від залізничної станції "Мукачево".

Угорщина тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною через російські атаки на Закарпаття. Обмеження діятимуть у вівторок, 17 листопада, та середу, 18 листопада, повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр у Facebook.

За його словами, нещодавно російський безпілотник влучив за 300 метрів від залізничної станції "Мукачево". Після цього угорську локомотивну бригаду потяга, який прибув з Угорщини, відсторонили від рейсу.

"Сьогодні та завтра залізничне сполучення між Угорщиною та Україною призупинено", - зазначив Мадяр.

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Оновлено о 15:20. У пресслужбі "Укрзалізниці" підтвердили, що угорський перевізник обмежив рух двох пар поїздів свого формування, що курсують європейською колією за маршрутом Будапешт – Мукачево. Тимчасово вони прямуватимуть до станції Чоп.

Для забезпечення сполучення "Укрзалізниця" організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку.

Водночас в УЗ відмітили, що нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ формування "Укрзалізниці" й надалі курсуватиме звичним маршрутом.

"З угорською стороною тривають перемовини щодо відновлення руху поїздів до Мукачева найближчими днями. До того часу пасажирам буде забезпечено пересадкове сполучення", - повідомили в УЗ.

В компанії додали, що залізнична інфраструктура та працівники внаслідок російської атаки не постраждали.

Російські атаки по Україні - останні новини

17 листопада Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами. Рух дронів фіксувався на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті. Зокрема звуки вибухів було чути у Мукачеві на Закарпатті. За словами очевидців, влучання дрона сталося на межі Мукачева і села Павшино.

У вівторок також росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Внаслідок удару було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, рух поїздів на частині зеленої лінії тимчасово призупинили.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський попереджав, що залізничний рухомий склад та інфраструктура залишаються одними з головних цілей ворога.

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