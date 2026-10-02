У КМДА розповіли, як у Києві обмежуватимуть рух мостами під час тривоги

У столиці наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги.

Південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро, а на інших мостах є обмеження руху. Про це повідомляє КМДА, посилаючись на інформацією правоохоронців.

Сказано, що у столиці наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги:

Дарницький міст - рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;

міст Метро - рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;

Подільський мостовий перехід - рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.

"Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності", - зазначають в КМДА.

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При цьому автобуси №1-М, 110, 111 та 112 змінили рух через перекриття Подільського мосту. Транспорт курсує Північним мостом через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку правого берега.

Удари по Південному мосту

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти знову вдарили по Південному мосту в Києві. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що було знову влучання в Південний міст. Він нагадав, що міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.

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