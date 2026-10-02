У КМДА розповіли, як у Києві обмежуватимуть рух мостами під час тривоги

Південний міст повністю закритий для руху автотранспорту та метро, а на інших мостах є обмеження руху. Про це повідомляє КМДА, посилаючись на інформацією правоохоронців.
Сказано, що у столиці наразі діють тимчасові обмеження дорожнього руху під час повітряної тривоги:
- Дарницький міст - рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег;
- міст Метро - рух транспорту перекривається з лівого на правий берег;
- Подільський мостовий перехід - рух транспорту перекривається з лівого на правий берег.
"Південний міст, після кількох атак ворога, повністю закритий для руху автотранспорту та метро. І під час тривог, і за їх відсутності", - зазначають в КМДА.
При цьому автобуси №1-М, 110, 111 та 112 змінили рух через перекриття Подільського мосту. Транспорт курсує Північним мостом через перекриття руху на Подільському мостовому переході в напрямку правого берега.
Удари по Південному мосту
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти знову вдарили по Південному мосту в Києві. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що було знову влучання в Південний міст. Він нагадав, що міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.