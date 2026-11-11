Безкоштовний проїзд у Києві: нардеп пояснив, чи реально реалізувати цю ідею

Політик вважає, що можна запровадити безкоштовний проїзд в окремі години.

Безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва варто було б зробити у пікові години. Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Він вважає, що така ініціатива правильна, адже "люди не можуть дістатися роботи, не можуть по три години доїхати додому - катастрофа".

"Змінюють купу транспорту, витрачають купу коштів, а ефекту ніякого немає. Ціни підняли до 30 гривень: громадський транспорт, автобуси, трамваї, метро та інше. Президент (президент України Володимир Зеленський, - УНІАН) говорить про наземний транспорт: "Давайте зробимо, організуємо". Кличко (голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, - УНІАН) каже: "Немає водіїв". Чому немає? Бо зарплата у водія автобуса 30 тисяч гривень, від 20 до 40 можуть доходити, а у водія маршрутки - 50, 60, 70… Підніміть зарплати - люди підуть", - сказав парламентар.

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На думку парламентаря, хоч президент і говорить про безкоштовний проїзд в цілому, але варто було б встановити певні години, коли б він діяв.

"Безкоштовний проїзд в автобусі, щоб люди доїхали до роботи, наприклад, з 7 до 10 ранку і, наприклад, з 5 до 8 вечора, щоб вони повернулися додому", - зазначив він.

При цьому нардеп вважає, що втілити цю ідею в життя цілком реально.

Стосовно того, коли може бути ухвалене рішення щодо безкоштовного проїзду та на який термін, він зауважив, що "все залежить від того, як порахує уряд, яку формулу він запропонує".

Проблема з транспортом у Києві - останні новини

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що метро у Києві й надалі може зупинятися через проблеми з електропостачанням під час масштабних відключень. За його словами, головна причина цього полягає у відсутності власної генерації електроенергії в столиці.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що уряд має підготувати заходи з підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

Так, він доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва.

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