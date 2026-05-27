В Україні готують запуск безпілотних таксі: Uklon тестує інноваційну технологію

Однією з цілей проєкту є випробування автомобілів із дистанційним керуванням.

Українська компанія Uklon розпочала тестування технології дистанційного керування автомобілями в аеропорту "Бориспіль" у рамках підготовки до розгортання безпілотного транспорту та роботаксі. Про це повідомляється на сайті сервісу.

"Компанія Uklon приступила до першого в Україні дослідження та пілотного тестування технології дистанційного керування, яка є проміжним етапом на шляху до впровадження технології Autonomous Vehicles (безпілотних автомобілів), включаючи роботаксі. Проєкт реалізується у партнерстві з Міжнародним аеропортом "Бориспіль", на території якого створено платформу для тестування", – йдеться у заяві.

Зазначається, що однією з цілей проєкту є тестування автомобілів з дистанційним керуванням у різних умовах та розуміння ключових аспектів їхньої роботи. Також у компанії заявили про готовність співпрацювати з владою для початку підготовки регуляторної бази для запуску автономного транспорту в Україні.

Відео дня

У Uklon зазначили, що під час першого етапу тестування автомобілі оснастять спеціальним програмним забезпеченням, камерами, датчиками, лідаром та доступом до мобільного зв'язку. Транспортними засобами дистанційно керуватимуть водії через спеціальну станцію в режимі реального часу.

Компанія залучила до тестування водіїв-партнерів сервісу, зокрема ветерана війни, який пересувається на інвалідному візку. У компанії зазначають, що технологія може бути корисною для людей з ампутаціями нижніх кінцівок завдяки можливості керування автомобілем за допомогою ручного управління.

Головний виклик для роботаксі в Україні

Раніше CEO Uklon Сергій Гришков у коментарі УНІАН розповів, чому в Україні ще не запустили роботаксі. Він підкреслив, що дуже важливим викликом є зміна законодавства, зміна регуляторної політики.

За словами Гришкова, для запуску роботаксі в Україні спочатку потрібно дозволити тестування таких технологій на державному рівні та підготувати інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: