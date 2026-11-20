Внаслідок нічної атаки російських окупантів на мости та дорожню інфраструктуру в Києві фіксується велика кількість заторів на дорогах. Так, найбільш проблемний рух транспорту, за даними застосунка для відстеження трафіку Waze, на наступних ділянках:
- проспект Миколи Бажана в напрямку Південного мосту;
- глухий затор на Дарницькому мосту;
- Броварський проспект в напрямку мосту метро від парку Кіото;
- сильний затор на Набережно-Рибальській дорозі та проспекту Бандери;
- бульвар Миколи Міхновського;
- глухий затор на проспекті Науки в напрямку Столичного шосе;
- вулиця Кирилівська в напрямку центру;
- вулиця Олені Теліги;
- вулиця Юрія Іллєнка;
- вулиця Дегтярівська;
- вулиця Січових Стрільців;
- проспект Повітряних Сил;
- вулиця Вадима Гетьмана;
- вулиця Данила Щербаківського;
- Берестейський проспект;
- вулиця Депутатська;
- проспект Академіка Палладіна;
- вулиця Миколи Вінграновського;
- вулиця В’ячеслава Чорновола і далі на північ по Кільцевій дорозі;
- Голосіївський проспект в напрямку Деміївської площі.
Телеканал "Київ24" повідомив, що зранку на Подільському мосту в Києві дозволено рух лише з лівого на правий берег. Також перекрито вулицю Новокостянтинівську від Хвойки до Корабельної.
Водночас міст метро працює без обмежень, на посту Патона рух здійснюється однієї смугою з лівого на правий берег до 16:00. Північним мостом курсує громадський транспорт в обидва боки, Південним з лівого на правий можуть проїхати автівки вагою до 10 тонн.
Ситуація на дорогах Києва після обстрілів – останні новини
В ніч проти 20 листопада російські окупанти уразили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. Киянам радять без гострої необхідності не виїжджати власним автотранспортом в місто.
Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. В "Укрзалізниці" попередили про затримку низки потягів через постійні загрози ворожих ударів.