Ускладнений рух з лівого на правий берег і не тільки.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на мости та дорожню інфраструктуру в Києві фіксується велика кількість заторів на дорогах. Так, найбільш проблемний рух транспорту, за даними застосунка для відстеження трафіку Waze, на наступних ділянках:

проспект Миколи Бажана в напрямку Південного мосту;

глухий затор на Дарницькому мосту;

Броварський проспект в напрямку мосту метро від парку Кіото;

сильний затор на Набережно-Рибальській дорозі та проспекту Бандери;

бульвар Миколи Міхновського;

глухий затор на проспекті Науки в напрямку Столичного шосе;

вулиця Кирилівська в напрямку центру;

вулиця Олені Теліги;

вулиця Юрія Іллєнка;

вулиця Дегтярівська;

вулиця Січових Стрільців;

проспект Повітряних Сил;

вулиця Вадима Гетьмана;

вулиця Данила Щербаківського;

Берестейський проспект;

вулиця Депутатська;

проспект Академіка Палладіна;

вулиця Миколи Вінграновського;

вулиця В’ячеслава Чорновола і далі на північ по Кільцевій дорозі;

Голосіївський проспект в напрямку Деміївської площі.

Телеканал "Київ24" повідомив, що зранку на Подільському мосту в Києві дозволено рух лише з лівого на правий берег. Також перекрито вулицю Новокостянтинівську від Хвойки до Корабельної.

Водночас міст метро працює без обмежень, на посту Патона рух здійснюється однієї смугою з лівого на правий берег до 16:00. Північним мостом курсує громадський транспорт в обидва боки, Південним з лівого на правий можуть проїхати автівки вагою до 10 тонн.

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Ситуація на дорогах Києва після обстрілів – останні новини

В ніч проти 20 листопада російські окупанти уразили балістикою три мости у столиці: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. Киянам радять без гострої необхідності не виїжджати власним автотранспортом в місто.

Також пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. В "Укрзалізниці" попередили про затримку низки потягів через постійні загрози ворожих ударів.

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