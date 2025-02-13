У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили 3637 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомляють фахівці порталу "УкрАвтопром".
Якщо порівнювати з січнем 2024-го, то попит на електричні авто зріс майже на 3%. Основну масу зареєстрованих у січні електромобілів склали легкові авто (3499 одиниць). З цієї кількості 646 одиниць склали нові авто, а 2853 – вживані.
ТОП-5 нових електромобілів січня:
- BYD Song Plus EV – 149 одиниць;
- Zeekr 001 – 59;
- Zeekr 7X – 41;
- Audi Q4 e-tron – 39;
- Volkswagen ID.4 – 39.
ТОП-5 вживаних електромобілів:
- Nissan LEAF – 355 одиниць;
- Tesla Model Y – 341;
- Tesla Model 3 – 312;
- Hyundai Kona Electric – 169;
- KIA Niro EV – 155.
Ринок електромобілів – останні новини
В січні стало відомо, що у минулому році український ринок електричних авто зріс на 38%. Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувались VW ID.4, Honda M-NV та BYD Song Plus. Якщо говорити про імпортовані вживані електромобілі, то тут до трійки лідерів потрапили Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Tesla Model Y.
Також нагадаємо, що нещодавно фахівці назвали найкращі недорогі електромобілі з пробігом. До списку потрапили, зокрема, Tesla Model 3, Kia e-Niro, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3 та Peugeot e-208.
А ще раніше було представлено список найбільш надійних електричних авто. Фахівці радять звернути увагу на такі моделі як Polestar 2, Cupra Born та Renault Megane E-Tech.