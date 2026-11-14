Поліцейські автомобілі-'фантоми' почнуть працювати ще у двох областях України

З 16 листопада спеціальні автомобілі "фантом" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.
Белошицький зазначив, що насамперед "фантоми" патрулюватимуть на найбільш аварійнонебезпечних ділянках. Він нагадав, що такі автомобілі зовні не відрізняються від звичайних.
"Фантоми" оснащені системами автоматичної фіксації швидкості й можуть вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому стані.
"Перевищення швидкості фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника. Система контролює швидкість транспорту в обох напрямках руху – попутному та зустрічному", – додав Білошицький.
Також він зазначив, що екіпажі "фантомів" реагують на інші небезпечні порушення ПДР, зокрема проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.
Кількість "фантомів" в Україні збільшиться
Раніше міністр внутрішніх справ Іван Виговський повідомив, що кількість автомобілів-"фантомів", які фіксують порушення правил дорожнього руху, збільшиться. За його словами, за понад 2 місяці роботи екіпажі таких автомобілів зафіксували 112 тисяч порушень швидкісного режиму.
Також Виговський закликав народних депутатів проголосувати за збільшення штрафів за порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості.