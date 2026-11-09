Київ паралізували затори: пересуватися містом стало значно дорожче

Через обмежений проїзд на мосту водії масово шукають альтернативні маршрути, а ціни на таксі між берегами Дніпра перевищили 1000 гривень.

Вранці, 9 листопада, у Києві утворилися величезні затори - паралізовано рух Північним мостом, бо функціонує лише одна смуга. Водії простоюють у заторах, а люди змушені йти через міст пішки, повідомляє ТСН.

"Через Північний – нереально. Всіх, хто там намертво застряг в заторах, поліція перенаправляє на новий міст, на який відповідно їдуть з чотирьох сторін – лівобережки, Троєщини, Воскресенки і з Північного мосту", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Північний міст "стоїть намертво", через що ним не може проїхати ні "швидка", ні поліція. На мосту вранці працює лише одна смуга руху, якою намагаються скористатися всі. Людям доводиться долати міст пішки.

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Крім того, за даними з соцмереж, у столиці утворився затор від Дарницької площі у напрямку правого берега.

На тлі транспортного колапсу в столиці суттєво подорожчали послуги таксі. Вартість поїздки між лівим і правим берегами Дніпра подекуди перевищує 1000 гривень, а дорога може займати близько години.

Рух мостами Києва – головні новини

7 листопада російські окупанти завдали кількома ракетами ударів по Північному мосту у Києві. Вже 8 листопада стало відомо, що рух Північним мостом у Києві сьогодні частково відновлюється. Автобуси теж куруватимуть мостом.

Із 9 листопада у столиці мали запровадити резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегами Дніпра. Це рішення ухвалили через додаткові безпекові виклики.

Президент Володимир Зеленський доручив також уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.

30 жовтня міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що в Україні найближчим часом побудують 21 альтернативну мостову переправу через річки. У столиці перші мости мають запрацювати на початку наступного року.

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